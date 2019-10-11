"Рисую природу": экс-президент Казахстана Назарбаев стал художником

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что доволен своим графиком после отставки. По его словам, он пишет картины маслом, много читает, но продолжает следить за делами государства.

Назарбаев поделился, что всегда мечтал заняться собой, но государственные дела не позволяли. Об этом он рассказал в интервью гостелеканалу "Хабар".

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Назарбаев рассказал, что в свободное время пишет маслом пейзажи и планирует выставлять свои картины в музее.

У меня уже 30 картин есть. Наверное, это не шедевры, но друзья и знакомые очень просят,

– сказал он.

Назарбаев также поделился, что давно хотел научиться играть на гитаре.

Отметим, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому столицу страны Астану переименовали в Нур-Султан – в честь Назарбаева, который возглавлял Казахстан почти 30 лет.

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Что известно про Нурсултана Назарбаева?Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.



19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. В то же время он возглавил Совет Безопасности Казахстана и остался председателем партии "Нур Отан". В июле Назарбаеву исполнилось 79 лет.



За время пребывания на высшем посту в Казахстане Назарбаев и его семья нажили тысячи квадратных метров элитной недвижимости в самых живописных уголках Европы.