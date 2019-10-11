"Малюю природу": експрезидент Казахстану Назарбаєв став художником

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що задоволений своїм графіком після відставки. За його словами, він пише картини маслом, багато читає, але продовжує стежити за справами держави.

Назарбаєв поділився, що завжди мріяв зайнятися собою, але державні справи не дозволяли. Про це він розповів в інтерв'ю держтелеканалу "Хабар".

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Назарбаєв розповів, що у вільний час пише маслом пейзажі і планує виставляти свої картини у музеї.

У мене вже 30 картин є. Малюю природу. Напевно, це не шедеври, але друзі і знайомі дуже просять,

– сказав він.

Назарбаєв також поділився, що давно хотів навчитися грати на гітарі.

Відзначимо, що нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ, згідно з яким столицю країни Астану перейменували у Нур-Султан – на честь Назарбаєва, який очолював Казахстан майже 30 років.

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Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.



19 березня Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. Водночас він очолив Раду безпеки Казахстану і залишився головою партії "Нур Отан". У липні Назарбаєву виповнилося 79 років.



За час перебування на найвищій посаді у Казахстані Назарбаєв та його родина нажили тисячі квадратних метрів елітної нерухомості у наймальовничіших куточках Європи.