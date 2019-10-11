20:40
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Зеленський ламає стереотипи. Що не так у МОЗ
      Вєсті.UA
      20:18, сьогодні
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      "Малюю природу": експрезидент Казахстану Назарбаєв став художником

      0
      Нурсултан Назарбаєв
      Нурсултан Назарбаєв / inform.kz

      Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що задоволений своїм графіком після відставки. За його словами, він пише картини маслом, багато читає, але продовжує стежити за справами держави.

      Назарбаєв поділився, що завжди мріяв зайнятися собою, але державні справи не дозволяли. Про це він розповів в інтерв'ю держтелеканалу "Хабар".

      Варто знати: Що пообіцяв Назарбаєв Путіну та як його відставка вплине на стосунки з Україною?

      Назарбаєв розповів, що у вільний час пише маслом пейзажі і планує виставляти свої картини у музеї. 

      У мене вже 30 картин є. Малюю природу. Напевно, це не шедеври, але друзі і знайомі дуже просять,
      – сказав він.

      Назарбаєв також поділився, що давно хотів навчитися грати на гітарі.

      Відзначимо, що нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ, згідно з яким столицю країни Астану перейменували у Нур-Султан – на честь Назарбаєва, який очолював Казахстан майже 30 років.

      До теми: Палаци, вілли та маєтки за кордоном: що відомо про нерухомість родини Назарбаєва

      Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.

      19 березня Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. Водночас він очолив Раду безпеки Казахстану і залишився головою партії "Нур Отан". У липні Назарбаєву виповнилося 79 років.

      За час перебування на найвищій посаді у Казахстані Назарбаєв та його родина нажили тисячі квадратних метрів елітної нерухомості у наймальовничіших куточках Європи.

      blog_ava
      Вихідні у жовтні: як відпочиватимуть українці
      сьогодні
      12008
      Теги: Новини Казахстану Нурсултан Назарбаєв Мистецтво Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вродило – не вродило: чи варто запасатись городиною для борщу
      сьогодні , 20:02 Вродило – не вродило: чи варто запасатись городиною для борщу
      Ірина Поліщук 135
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      сьогодні , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 433
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      сьогодні , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 253
      Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      сьогодні , 18:10 Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      1649
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сьогодні , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 949
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук