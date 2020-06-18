Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом
Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв інфікувався коронавірусом. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції.
Інформація про інфікування Назарбаєва з’явилася на сайті колишнього лідера Казахстану. Там наголошують: причин для занепокоєння нема.
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На жаль, останній тест єлбаси на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат,
– мовиться у повідомленні.
В оточенні першого президента Казахстану додають: Нурсултан Назарбаєв продовжує працювати дистанційно.
Що відомо про Нурсултана Назарбаєва:
- Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави.
- У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів.
- Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.
- 19 березня 2019 року Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави.
- Водночас він очолив Раду безпеки Казахстану і залишився головою партії "Нур Отан". У липні 2019 року Назарбаєву виповнилося 79 років.
- За час перебування на найвищій посаді у Казахстані Назарбаєв та його родина нажили тисячі квадратних метрів елітної нерухомості у наймальовничіших куточках Європи.