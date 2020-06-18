Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв інфікувався коронавірусом. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції.

Інформація про інфікування Назарбаєва з’явилася на сайті колишнього лідера Казахстану. Там наголошують: причин для занепокоєння нема.

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На жаль, останній тест єлбаси на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат,

– мовиться у повідомленні.

Довідка: слово "єлбаси" з казахського дослівно перекладається як "лідер нації" Цим титулом Назарбаєв володіє з 2010 року.

В оточенні першого президента Казахстану додають: Нурсултан Назарбаєв продовжує працювати дистанційно.

Що відомо про Нурсултана Назарбаєва:

Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави.

У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів.

Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.

19 березня 2019 року Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави.

Водночас він очолив Раду безпеки Казахстану і залишився головою партії "Нур Отан". У липні 2019 року Назарбаєву виповнилося 79 років.

За час перебування на найвищій посаді у Казахстані Назарбаєв та його родина нажили тисячі квадратних метрів елітної нерухомості у наймальовничіших куточках Європи.