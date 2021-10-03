Говорится об участках от межгосударственной линии вглубь Украины на 30 – 50 метров. Если особых проблем с государственными и коммунальными землями не должно быть, то жители сел таким решением недовольны.

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Жители сел не хотят отдавать землю

Большинство из них – владельцы паев и им жаль терять территорию. Например, у Галины Катеринюк есть 1 гектар и 17 соток земли еще с 1997 года. Поле расположено в нескольких километрах от ее дома, поэтому его она не обрабатывает, но позволяет другим заготавливать сено.

Здесь мое богатство. Оценка земли – это не то, что я такую цену устанавливаю. Нам (нужно это сделать – 24 канал) согласно нормам. Считаю целесообразным сделать собрание жителей сел и решить этот вопрос. Галина Катеринюк Владелица земельных паев

По словам начальника инженерной службы Волынского пограничного отряда Павла Гаврилюка, профильную оценку земли проводят только после геодезической съемки и разработки проекта землеустройства. Так определяют, какая часть площади от пая попадет в приграничную полосу.

Волнует жителей сел и процесс переоформления документов и финансовые затраты. Владелец земельного пая на полгектара в приграничной полосе Николай Горник отметил, что придется переделывать сертификаты, которые стоят недешево.

Плюс 20 соток, которые заберут, где-то должны в другом месте дать, тоже надо документы делать на эти земли. А какой человек будет это делать за свои деньги? У нас есть земля по закону, земля наша. Николай Горник Владелец земельных паев

На границе установят оборонительную инфраструктуру

Официальные сборы чиновники не устраивали. Поэтому, чтобы не было возмущения среди людей, с ними общаются пограничники. Они объясняют украинцам, что эти площади государству отойдут навсегда, поскольку на отведенных участках должны установить оборонительную инфраструктуру:

пограничные знаки для обозначения линии государственной границы;

противотанковый или противотранспортный ров;

контрольно-следовую полосу;

рокадную дорогу для движения пограничных нарядов;

заградительный забор;

другие инженерно-технические сооружения.

Чиновники ждут механизм действий

В поселковом совете Ратнева ждут, когда государство разработает механизм действий в этой ситуации. Глава поселка Виталий Бирук отметил, что нужно обеспечить справедливую компенсацию за части земельных участков собственникам паев.

Все мы нуждаемся в безопасной стране, безопасных условиях и должна каждая сторона приложить максимум усилий. Виталий Бирук Ратновский поселковый глава

В то же время пограничники уже просят жителей сел не готовить спорные участки к следующему огородному сезону. Ведь строительство инженерных сооружений продолжается, а весной 2022 года должны начаться интенсивные работы.

Усиленная охрана границы особенно важна во время войны, особенно сейчас – участки с Беларусью, которая может образовать совместную военную базу с Россией. Учитывая прочные контакты самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина, угроза нового вторжения не исчезает.