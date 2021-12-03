Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он назвал список вещей, которые нужно иметь.

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"Населению я бы посоветовал брать пример с США или Израиля – иметь тревожный чемодан", – заметил Жданов.

Что должно быть в тревожном чемодане:

аптечка;

запас продуктов длительного хранения;

теплые вещи;

запас питьевой воды;

документы;

деньги.

Также было бы неплохо, чтобы население обратилось в местные советы с требованием предоставить данные о бомбоубежищах, их готовности, оснащении и месторасположении,

– сказал Жданов.

Он вспомнил ситуацию в 2014 году. Тогда волонтеры самостоятельно восстанавливали бомбоубежища, поэтому военный эксперт не хочет, чтобы это повторилось.

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