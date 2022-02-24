Зеленский попросил украинские СМИ информировать о мощном отпоре врага, который наносят наши ВСУ.

Важно Президент обратился к украинцам из-за нападения России

Президент Украины подчеркнул, что украинским военным нужна наша поддержка.

Поверьте мне, у нас армия очень сильных людей. Поэтому, поддерживайте наших военных,

– подчеркнул украинский лидер.

Он также отметил, что сейчас ведутся тяжелые бои на Донбассе, а также в других регионах: на Востоке, на Юге, на Севере.

"Враг понес серьезные потери. Потерь будет еще больше", – предупредил президент.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский приказал наносить ответные удары на обстрелы российских военных.

Актуально На Харьковщине ведутся тяжелые бои

Украина оказалась под плотным огнем

Заметим, что 24 февраля в 5.00 Россия цинично открыла огонь по украинским городам. "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.

Неспокойная ночь в Украине

В Киеве и Харькове прогремели сильнейшие взрывы. Это произошло после того, как президент России объявил о военной операции в Украине:

В Киеве на левом берегу сначала было слышно 5 мощных взрывов. После небольшой паузы раздались еще 2 взрыва.

В Харькове сообщают, что взрывы слышны в районе метро Студенческая. Слышны звуки самолетов.

Кроме того, ракеты долетели до западных украинских областей: Львовщины, Ивано-Франковщины, Винницкой области, Волыни. Преимущественно враг бил по объектам военной инфраструктуры.