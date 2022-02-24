Зеленский попросил украинские СМИ информировать о мощном отпоре врага, который наносят наши ВСУ.
Важно Президент обратился к украинцам из-за нападения России
Президент Украины подчеркнул, что украинским военным нужна наша поддержка.
Поверьте мне, у нас армия очень сильных людей. Поэтому, поддерживайте наших военных,
– подчеркнул украинский лидер.
Он также отметил, что сейчас ведутся тяжелые бои на Донбассе, а также в других регионах: на Востоке, на Юге, на Севере.
"Враг понес серьезные потери. Потерь будет еще больше", – предупредил президент.
Добавим, что ранее Владимир Зеленский приказал наносить ответные удары на обстрелы российских военных.
Актуально На Харьковщине ведутся тяжелые бои
Украина оказалась под плотным огнем
Заметим, что 24 февраля в 5.00 Россия цинично открыла огонь по украинским городам. "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
Неспокойная ночь в Украине
В Киеве и Харькове прогремели сильнейшие взрывы. Это произошло после того, как президент России объявил о военной операции в Украине:
- В Киеве на левом берегу сначала было слышно 5 мощных взрывов. После небольшой паузы раздались еще 2 взрыва.
- В Харькове сообщают, что взрывы слышны в районе метро Студенческая. Слышны звуки самолетов.
Кроме того, ракеты долетели до западных украинских областей: Львовщины, Ивано-Франковщины, Винницкой области, Волыни. Преимущественно враг бил по объектам военной инфраструктуры.