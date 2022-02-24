Зеленський попросив українські ЗМІ інформувати про потужну відсіч ворогу, яку завдають наші ЗСУ.

Важливо Президент звернувся до українців через напад Росії

Президент України підкреслив, що українським військовим потрібна наша підтримка.

Повірте мені, у нас армія дуже потужних людей. Тож, підтримуйте наших військових,

– наголосив український лідер.

Він також зазначив, що зараз ведуться важкі бої на Донбасі, а також в інших регіонах: на Сході, на Півдні, на Півночі.

"Ворог зазнав серйозних втрат. Втрат буде ще більше", – попередив президент.

Додамо, що раніше Володимир Зеленський наказав завдавати ударів у відповідь на обстріли російських військових.

Актуально На Харківщині ведуться важкі бої

Україна опинилися під щільним вогнем

Зауважимо, що 24 лютого о 5:00 Росія цинічно відкрила вогонь по українським містах. "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.

Неспокійна ніч в Україні

У Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи. Це сталося після того, як президент Росії оголосив про військову операцію в Україні:

У Києві на лівому березі спочатку було чутно 5 потужних вибухів. Після невеликої паузи пролунали ще 2 вибухи.

У Харкові повідомляють, що вибухи чути у районі метро Студентська. Чутно звуки літаків.

Крім того, ракети долетіли до західних українських областей: Львівщини, Івано-Франківщини, Вінниччини, Волині. Переважно ворог гатив по об'єктах військової інфраструктури.