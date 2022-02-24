Як заявили у пресслужбі Головнокомандувача ЗСУ, о 5:00 Росія почала інтенсивні обстріли наших підрозділів на Сході.

Важливо Зеленський підписав указ про введення воєнного стану

Через це Володимир Зеленський як президент України та Верховний головнокомандувач ЗСУ віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.

Втрат серед захисників України на даний час немає. Ми на своїй землі і не здамо її! Разом до перемоги,

– заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Яка ситуація станом на 9:00

Окупанти завдали ракетно-бомбові удари по аеродромах у:

Борисполі,

Озерному,

Кульбакіному,

Чугуєві,

Краматорську,

Чорнобаївці.

Також під обстрілами опинилися військові об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з тимчасово окупованим Кримом.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що ситуація контрольована. Російські війська зазнали втрат. У районі проведення ООС вже:

збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти,

підбито 2 танки,

знищено кілька вантажівок ЗС Росії.

Валерій Залужний підкреслив, що втрат серед ЗСУ станом на зараз немає.