Станом на 10:30 Збройні Сили України тримають оборону держави. Вдалося зупинити наступ окупантів у Чернігівській області.
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На Харківському напрямку, за свідченнями відомства, ведуться важкі бої. Сутички відбуваються за кілька кілометрів від лінії Харкова.
Повний текст повідомлення:
"Оперативна інформація станом на 10.30
Угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави.
У Чернігівській області вдалося зупинити противника.
Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці.
Силами наших військ повернено під повний контроль міст МАРІУПОЛЬ та ЩАСТЯ. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.
Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору."