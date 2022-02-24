Станом на 10:30 Збройні Сили України тримають оборону держави. Вдалося зупинити наступ окупантів у Чернігівській області.

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На Харківському напрямку, за свідченнями відомства, ведуться важкі бої. Сутички відбуваються за кілька кілометрів від лінії Харкова.

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"Оперативна інформація станом на 10.30

Угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави.

У Чернігівській області вдалося зупинити противника.

Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці.

Силами наших військ повернено під повний контроль міст МАРІУПОЛЬ та ЩАСТЯ. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.

Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору."

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!