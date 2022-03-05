Нужна "тишина": власти Киевщины готовы к эвакуации части населения и доставке гумпомощи

На Киевщине областные и местные власти готовы эвакуировать людей и доставить гуманитарную помощь по тяжелым направлениям, как только объявят о "режиме тишины". Они делают все, что необходимо для контроля сложной ситуации в области.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Оккупанты продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру.

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По словам Кулебы, на Киевщине продолжается борьба с диверсионными группами. В то же время почти по всей области есть постоянные тревоги из-за возможных авианалетов.

Областные и местные власти готовы провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи по самым тяжелым направлениям, как только будет объявлен "режим тишины",

– заявил глава ОВА.

Кулеба также рассказал, что сейчас из-за действий российских оккупантов наиболее опасны несколько направлений:

Житомирская трасса;

Буча – Ирпень – Гостомель;

Макаров;

север Вышгородского района.

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