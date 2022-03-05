Нужна "тишина": власти Киевщины готовы к эвакуации части населения и доставке гумпомощи
Источник:телеграмм Алексея Кулебы
На Киевщине областные и местные власти готовы эвакуировать людей и доставить гуманитарную помощь по тяжелым направлениям, как только объявят о "режиме тишины". Они делают все, что необходимо для контроля сложной ситуации в области.
Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Оккупанты продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
По словам Кулебы, на Киевщине продолжается борьба с диверсионными группами. В то же время почти по всей области есть постоянные тревоги из-за возможных авианалетов.
Областные и местные власти готовы провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи по самым тяжелым направлениям, как только будет объявлен "режим тишины",
– заявил глава ОВА.
Кулеба также рассказал, что сейчас из-за действий российских оккупантов наиболее опасны несколько направлений:
- Житомирская трасса;
- Буча – Ирпень – Гостомель;
- Макаров;
- север Вышгородского района.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!