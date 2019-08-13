Нужна ли Украине военная прокуратура: ответ эксперта

Недавно заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что намерен ликвидировать военную прокуратуру. А все из-за того, что нет необходимости в существовании такого неэффективного органа. Однако эксперты считают, что военную прокуратуру стоит оставить, потому что она важна в условиях войны.

Такое мнение высказал военных экперт, ветеран АТО Александр Сурков в прямом эфире 24 канала.

Важно! Ликвидировать нельзя оставить: что будет с военной прокуратурой

"Я хорошо знаком с деятельностью военной прокуратуры в ООС. У них очень сильная служба, которая занимается фиксацией военных преступлений России. Там юристы Генштаба делают огромную работу и очень нужную, ведь так они закладывают юридическую базу под будущие процессы в воюющей стране", – ответил эксперт.

Почему военная прокуратура работала плохо? По словам Суркова, это была жестокая конкуренция между военной и службой правопорядка.

У представителей военной прокуратуры отобрали очень много полномочий и сделали ее каким-то непонятным придатком. То есть у них полномочий почти не осталось и это очень плохо, ведь военная прокуратура действительно работала профессионально и они выполняют гораздо больше работы,

– подчеркнул эксперт.

Сурков отметил, что военную прокуратуру можно было бы трансформировать или сделать ее как в США, чтобы она могла решать различные вопросы.

Нужна ли военная прокуратура? "Следственные органы очень нужны, которые работали бы в очень специфических условиях фактически необъявленной войны. Также нужна и военная прокуратура, которая бы работала на местах и поддерживала порядок в армии и решала там вопросы", – добавил эксперт.