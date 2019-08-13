Чи потрібна Україні військова прокуратура: відповідь експерта

Нещодавно заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що має намір ліквідувати військову прокуратуру. А все через те, що немає необхідності в існуванні такого неефективного органу. Проте експерти вважають, що військову прокуратуру варто залишити, бо вона важлива в умовах війни.

Таку думку висловив військових екперт, ветеран АТО Олександр Сурков у прямому ефірі 24 каналу.

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"Я добре знайомий з діяльністю військової прокуратури в ООС. У них дуже сильна служба, яка займається фіксацією військових злочинів Росії. Там юристи Генштабу роблять величезну роботу і дуже потрібну, адже так вони закладають юридичну базу під майбутні процеси в воюючій країні", – відповів експерт.

Чому військова прокуратура працювала погано? За словами Суркова, це була жорстока конкуренція між військовою прокуратурою та службою правопорядку.

У представників військової прокуратури відібрали дуже багато повноважень і зробили його якимось незрозумілим придатком. Тобто в них повноважень майже не залишилося і це дуже погано, адже військова прокуратура дійсно працювала професійно і вони виконують набагато більше роботи,

– наголосив експерт.

Сурков зазначив, що військову прокуратуру можна було б трансформувати або зробити її як у США, аби вона могла вирішувати різні питання.

Чи потрібна військова прокуратура? "Слідчі органи дуже потрібні, які працювали б в дуже специфічних умовах фактично неоголошеної війни. Також потрібна і військова прокуратура, яка б працювала на місцях і підтримувала порядок в армії і вирішувала там питання", – додав експерт.