Такое мнение в эфире программы Елены Трибушной "Первые лица" высказал украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов. Он отметил, что могут быть любые прогнозы.

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Украинцы должны готовиться

"Надо готовиться к худшему сценарию. Если мы не будем готовы, то станет очень плохо, если будем – всегда можем потом отменить мобилизацию, военное положение, уменьшить напряжение, если там уменьшится", – отметил Сенцов.

Напряжение не уменьшается

В то же время, он подчеркнул, что в России напряжение не уменьшается – там готовы к вторжению. Однако, по его словам, вопрос в том, готовы ли мы к защите.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Интервью с Олегом Сенцовым в программе "Первые лица" смотрите 23 февраля в 20:00 на ютуб-странице 24 канала.

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