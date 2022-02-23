Соответствующее заявление Зеленский сделал 23 февраля на брифинге, сообщает 24 канал. Его украинский лидер провел совместно с президентом Польши Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой.
Заметьте Украине нужны гарантии безопасности и от России: Зеленский ответил на ультиматум Путина
Я прошу прощения – эти четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства будут знать только я и наша армия. И, поверьте, мы ко всему готовы,
– заверил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности.
"Наше войско готово к отпору"
Алексей Данилов заявил, что Украина осознает все возможные опасности со стороны России. ВСУ готовы давать отпор врагу. Данилов подчеркнул: украинские защитники будут уверенно противостоять российской агрессии.
По словам секретаря СНБО, сейчас власти делают все необходимое, чтобы никакой атаки не было. Данилов отметил: президент Зеленский предпринимает ежедневные "безумные шаги" в дипломатии.
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