Відповідну заяву Зеленський зробив 23 лютого під час брифінгу, повідомляє 24 канал. Його український лідер провів спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою та главою Литви Гітанасом Науседою.
Зауважте Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема, від Росії: Зеленський відповів на ультиматум Путіна
Я прошу вибачення – ці чіткі кроки нашої армії щодо обороноздатності та захисту нашої держави знатимуть лише я і наша армія. І, повірте, ми до всього готові,
– запевнив Зеленський.
Президент наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки.
"Наше військо готове до відсічі"
Олексій Данілов заявив, що Україна усвідомлює усі можливі ризики з боку Росії. ЗСУ готові давати відсіч ворогові. Данілов наголосив: українські захисники впевнено протистоятимуть російські агресії.
За словами секретаря РНБО, наразі влада робить все необхідне, аби ніякої атаки не було. Данілов зауважив: президент Зеленський здійснює щоденні "шалені кроки" у дипломатії.
Бойовики обстрілюють ТЕС біля Щастя | "На цю хвилину":