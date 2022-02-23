Відповідну заяву Зеленський зробив 23 лютого під час брифінгу, повідомляє 24 канал. Його український лідер провів спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою та главою Литви Гітанасом Науседою.

Зауважте Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема, від Росії: Зеленський відповів на ультиматум Путіна

Я прошу вибачення – ці чіткі кроки нашої армії щодо обороноздатності та захисту нашої держави знатимуть лише я і наша армія. І, повірте, ми до всього готові,

– запевнив Зеленський.

Президент наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки.

"Наше військо готове до відсічі"

Олексій Данілов заявив, що Україна усвідомлює усі можливі ризики з боку Росії. ЗСУ готові давати відсіч ворогові. Данілов наголосив: українські захисники впевнено протистоятимуть російські агресії.

За словами секретаря РНБО, наразі влада робить все необхідне, аби ніякої атаки не було. Данілов зауважив: президент Зеленський здійснює щоденні "шалені кроки" у дипломатії.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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