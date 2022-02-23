Таку думку в ефірі програми Олени Трибушної "Перші особи" висловив український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Він зауважив, що можуть бути будь-які прогнози.

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Українці мають готуватись

"Треба готуватися до найгіршого сценарію. Якщо ми не будемо готові, то стане дуже кепсько, якщо будемо – завжди можемо потім скасувати мобілізацію, воєнний стан, зменшити напругу, якщо там зменшиться", – зазначив Сенцов.

Напруга не зменшується

Водночас він підкреслив, що у Росії напруга не зменшується – там готові до вторгнення. Однак, за його словами, питання в тому, чи готові ми до захисту.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Інтерв'ю з Олегом Сенцовим у програмі "Перші особи" дивіться 23 лютого о 20:00 на ютуб-сторінці 24 каналу.



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