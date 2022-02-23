Ці території і так фактично були поза владою України з 2014 року, вони економічно зовсім збиткові та не дають лакової картинки відпочинку, як Крим чи Абхазія. Їхнє прийняття на себе Росією – тільки новий тяжкий тягар без будь-яких вигод.

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Путін "розірвав на шматки" мінські угоди

У правовому сенсі дії про визнання квазіреспублік – кричущий акт порушення принципів міжнародного права та новий акт розчленування України. Другий, якщо першим вважати анексію Криму у березні 2014 року.

Це визнання "рве на шматки" мінські домовленості, вкрай вигідні Росії, та звільняє Україну від будь-яких зобов'язань щодо їх виконання. Цілком зруйнований і нормандський процес. Тепер Захід та Україна протистоять Росії без будь-яких дипломатичних "прокладок". Це дуже небезпечно. І не зрозуміло, чому Путін зважився на такий крок, якщо він не задумав наступний крок.

А наступний крок майже очевидний. І невипадково минулої ночі США вивозять на ніч своїх дипломатів зі Львова до Польщі. Світ чекає на велику війну. Сценарій є простим. Російські війська займають вже цілком офіційно окуповані території. Це вже сталося. Договір про взаємодопомогу між псевдореспубліками та Росією підписано.

Відбувається імітація спроби повернення українськими військами під свій контроль відторгнутих частин двох областей Донбасу, і у відповідь Росія або за всією формою оголошує Україні війну на виконання щойно підписаних угод, або розпочинає "примус України до миру" без формального оголошення війни.

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Коли можна буде спокійно зітхнути

Тільки якщо сьогодні почнеться відведення військ з Білорусі та російського прикордоння з Україною вглиб Росії, тільки якщо величезний десантний флот, зосереджений у Криму та Новоросійську та націлений на Одесу та Херсон, знову розійдеться різними морями і великі десантні кораблі пройдуть Босфором у Середземне море, тільки тоді ми зможемо зітхнути спокійно – Путін задовольнився квазіреспубліками та дозволив закатованим довгим зимовим стоянням військам повернутися на свої бази.

Якщо війська і кораблі залишаються у розгорнутих бойових порядках, треба чекати велике вторгнення з найжахливішими наслідками. І при тому найближчими днями. Довго так війська стояти не можуть.

Виступ Путіна

Промова Путіна дихала лютою ненавистю до самого існування незалежної української держави. Як і багато російських імперіалістів, він готовий терпіти українство, пускати сльозу, слухаючи українські пісні та з апетитом закушувати українською домашньою ковбасою чарку горілки, але терпіти українську державу він не може. Якщо Україна є незалежною країною – то немає Російської імперії ні в царському, ні в більшовицькому її образі.

Путін ненавидить Україну / Фото Getty Images

І звідси кричуща фальсифікація історії. Леніна, вбивцю українського народу та ката української свободи, який душив її і в січні-лютому 1918 року (згадайте "Білу Гвардію" Михайла Булгакова) і після Ризького миру березня 1921 року, Путін оголосив творцем Української держави. Фантастична брехня.

Україна була проголошена незалежною IV Універсалом Ради 9 січня 1918 р. одразу слідом за вчиненим Леніним та Троцьким розгоном Установчих зборів, у роботі яких депутати від України готові були взяти активну участь. Тож Ленін – причина української незалежності, але аж ніяк не її дарувальник.

У російській мові є різниця між словами "завдяки" та "через". Україна стала незалежною у січні 1918 року через Леніна, але не завдяки Леніну. Путін обіцяв показати українцям декомунізацію, тобто помститися за ленінопад. Він спливає злістю і жагою всіх винних у нарузі його кумира судити поіменно. Про це він також сказав учора. А українці скидали леніних зовсім не дарма. Тільки Сталін може зрівнятися з Леніним у тій жахливій жорстокості, яку ці більшовицькі вожді обрушили на народ України.

Боюся, що визнання псевдореспублік – лише початок. На ставку в битві за Україну Путін поставив всього себе та свою мрію життя про подолання "найбільшої геополітичної катастрофи ХХ століття", як він сказав ще далекого 2004 року.

Примара імперії тягне його на нові злочини.

Дай Боже, якщо я помиляюся.

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