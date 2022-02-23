Эти территории и так фактически были вне власти Украины с 2014 года, они экономически совершенно убыточны и не дают лаковой картинки отдыха, как Крым или Абхазия. Их принятие на себя Россией – только новое тяжкое бремя без каких-либо выгод.

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Путин "разорвал в клочья" минские соглашения

В правовом смысле действия о признании квазиреспублик – вопиющий акт нарушения принципов международного права и новый акт расчленения Украины. Второй, если первым считать аннексию Крыма в марте 2014.

Это признание "рвет в клочья" минские договоренности, крайне выгодные России, и освобождает Украину от каких-либо обязательств по их исполнению. Полностью разрушен и нормандский процесс. Теперь Запад и Украина противостоят России без каких-либо дипломатических "прокладок". Это крайне опасно. И не понятно, почему Путин решился на такой шаг, если он не задумал шаг следующий.

А следующий шаг почти очевиден. И неслучайно с прошлой ночи США вывозят на ночь своих дипломатов из Львова в Польшу. Мир ждет большой войны. Сценарий прост.

Российские войска занимают уже вполне официально оккупированные территории. Это уже произошло. Договор о взаимопомощи между псевдореспубликами и Россией подписан.

Происходит имитация попытки возвращения украинскими войсками под свой контроль отторгнутых частей двух областей Донбасса, и в ответ Россия или по всей форме объявляет Украине войну во исполнение только что подписанных соглашений, или начинает "принуждение Украины к миру" без формального объявления войны.

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Когда можно будет спокойно вздохнуть

Только если сегодня начнется отвод войск из Беларуси и русского приграничья с Украиной вглубь России, только если огромный десантный флот, сосредоточенный в Крыму и Новороссийске и нацеленный на Одессу и Херсон, опять разойдется по разным морям и большие десантные корабли пройдут Босфором в Средиземное море, только тогда мы сможем вздохнуть спокойно – Путин удовлетворился квазиреспубликами и разрешил замученным долгим зимним стоянием войскам вернуться на свои базы.

Если войска и корабли остаются в развернутых боевых порядках, то надо ждать большое вторжение с самыми ужасными последствиями. И при том в ближайшие дни. Долго так войска стоять не могут.

Выступление Путина

Речь Путина дышала лютой ненавистью к самому факту существования независимого украинского государства. Как и многие российские империалисты, он готов терпеть украинство, пускать слезу, слушая украинские песни и с аппетитом закусывать украинской домашней колбасой рюмку горилки, но терпеть украинское государство он не может. Если есть Украина как независимая страна – то нет Российской империи ни в царском, ни в большевицком ее обличье.

Путин ненавидит Украину / Фото Getty Images

И отсюда вопиющая фальсификация истории. Ленина, убийцу украинского народа и палача украинской свободы, душившего ее и в январе-феврале 1918 (вспомните "Белую Гвардию" Михаила Булгакова) и после Рижского мира марта 1921, Путин объявил создателем Украинского государства. Фантастическая ложь.

Украина была провозглашена независимой IV Универсалом Рады 9 января 1918 г. сразу вслед за учиненным Лениным и Троцким разгоном Учредительного собрания, в работе которого депутаты от Украины готовы были принять активное участие. Так что Ленин – причина украинской независимости, но отнюдь не ее даритель.

В русском языке есть разница между словами "благодаря" и "из-за". Украина стала независимой в январе 1918 года из-за Ленина, но не благодаря Ленину. Путин обещал показать украинцам декоммунизацию, то есть отомстить за ленинопад. Он истекает злобой и жаждой всех виновных в поругании его кумира судить поименно. Об этом он тоже вчера сказал. А украинцы сбрасывали лениных совсем не зря. Только Сталин может сравниться с Лениным в той кошмарной жестокости, которую эти большевицкие вожди обрушили на народ Украины.

Боюсь, что признание псевдореспублик – только начало. На ставку в битве за Украину Путин поставил всего себя и свою мечту жизни о преодолении "величайшей геополитической катастрофы ХХ века", как он сказал еще в далеком 2004 году.

Призрак рухнувшей империи влечет его на новые преступления.

Дай Бог, если я ошибаюсь.

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