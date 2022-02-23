Почему санкции не остановят захватчиков

Сильный ущерб (России – 24 канал) мог бы нанести отказ Запада от покупки углеводородов и других природных ресурсов, но и этот удар не будет смертельным.

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Думаю, определенный эффект может быть еще от прекращения экспорта электроники в РФ, но тут все-таки основная часть идет из Азии, поэтому результат будет ограничен.

Единственный шанс падения Кремля

Единственное, что может угрожать путинскому режиму, – восстание. И надо делать все, чтобы его приблизить. Влиять на внутрироссийскую повестку дня.

Да, сильно не исключено, что это произойдет после полномасштабного вторжения РФ в Украину и больших человеческих потерь россиян.

Но в любом случае Украине надо быть активным игроком, а не рассчитывать, что все произойдет само собой.

К теме Выбор за Западом: какие санкции могут "убить" Россию после вторжения на Донбасс



Крах путинского режима возможен только после восстания в России / Фото "Народной правды"

Чего боится Путин

Дам опасный совет – стрелять почаще. Но это может спровоцировать на расширение агрессии, хотя именно этого Путин боится больше всего.

Тут надо взвешивать риски, и руководство страны (Украины – 24 канал) должно выбирать – пытаться отсидеться или драться.

Обратите внимание – российский рынок акций пережил максимальный с 2008 года обвал после решения Путина: смотрите видео