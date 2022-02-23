Чому санкції не зупинять загарбників

Сильних збитків (Росії – 24 канал) могла би завдати відмова Заходу від купівлі вуглеводнів та інших природних ресурсів, але й цей удар не буде смертельним.

Радимо Чи визнає Лукашенко проросійських бойовиків на Донбасі

Думаю, певний ефект можливий ще від припинення експорту електроніки в РФ, але тут все-таки основна частина йде з Азії, тому результат буде обмежений.

Єдиний шанс на падіння Кремля

Єдине, що може загрожувати путінському режиму, – повстання. І треба робити все, щоби його наблизити. Впливати на внутрішньоросійський порядок денний.

Так, цілком імовірно, що це станеться після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та великих людських втрат росіян.

Але в будь-якому разі Україні треба бути активним гравцем, а не розраховувати, що все станеться само собою.

До теми Вибір за Заходом: які санкції можуть "вбити" Росію після вторгнення на Донбас



Занепад путінського режиму можливий лише після повстання в Росії / Фото "Народної правди"

Чого боїться Путін

Дам небезпечну пораду – стріляти частіше. Але це може спровокувати розширення агресії, хоча саме цього Путін боїться найбільше.

Тут треба зважувати ризики, і керівництво країни (України – 24 канал) має обирати – намагатися відсидітися чи битися.

Зверніть увагу – російський ринок акцій пережив максимальний з 2008 року обвал після рішення Путіна: дивіться відео