Які варіанти у офіційного Мінська не визнати псевдореспубліки слідом за Москвою? Реально – жодних.

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Примус до визнання

Тотальна залежність після подій 2020 року, повна блокада на Заході, фінальна втрата суб'єктності в ході військових ігрищ останнього часу, та ще й російські війська в кількості, що не перевищує білоруські, на території – контроль.

Судячи з того, як Сирія та Венесуела квапливо озвучили визнання, Кремль над цим дипломатичним вектором працює всерйоз і надає йому значення.

Тобто, визнання можливо, невизнання виглядає неможливим.

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Далі. Які варіанти у Зеленського, якщо таке визнання відбудеться? Жодних – тільки вводити санкції та повністю зупиняти торгівлю. Альтернатива – політична загибель.

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Далі все буде просто та сумно. Калієм і так скоро можна буде зарплати на рахунок видавати, а тут ще й площі Мозирського НПЗ можна буде здавати під офіси.

Додамо сюди неминучі нові економічні санкції та отримаємо або швидкий колапс у самотності, або повільніший, але разом із Москвою. Бо Росія за такого розкладу мало того, що сама потрапляє в конфронтацію, в першу чергу – економічну, із Заходом, але ще й виявляється змушена фінансувати всі свої "бонуси" у вигляді новонабутих "незалежних" сусідів, і староприйдених "союзників", які своє союзництво підтвердять зізнанням.

А антикризове стратегічне планування там сьогодні Медведєв дуже переконливо озвучував: "Заходу, мовляв, ми потрібніші, ніж він нам, самі прийдуть" (а якщо ні? Такого питання ніхто не поставив).

Що буде далі

Тому фінал, ранній чи пізній, кривавий чи безкровний, все одно передбачуваний.

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У спіралі ескалації виграє завжди економічно стійкіший – так було завжди в історії рівно з того моменту, як люди перестали воювати кийками й перейшли на інший рівень.

Виходячи з того, що можливо, саме так все має розвиватися. Але, може, і якось інакше? Історія покаже.

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