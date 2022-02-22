Какие есть варианты у официального Минска не признать псевдореспублики вслед за Москвой? Реально – никаких.

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Принуждение к признанию

Тотальная зависимость после событий 2020 года, полная блокада на Западе, финальная утрата субъектности в ходе военных игрищ последнего времени, да еще и российские войска в количестве, едва ли и не превышающем белорусские, на территории – контролечка.

Судя по тому, как Сирия и Венесуэла торопливо озвучили признание, Кремль над этим дипломатическим вектором работает всерьез и придает ему значение.

То есть, признание возможно, непризнание же выглядит невозможным.

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Далее. Какие варианты у Зеленского, если такое признание состоится? Никаких – только вводить санкции и полностью останавливать торговлю. Альтернатива – политическая смерть.

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Дальше все будет просто и грустно. Калием и так скоро можно будет зарплаты в зачет выдавать, а тут еще и площади Мозырского НПЗ можно будет сдавать под офисы.

Добавим сюда неминуемые новые экономические санкции и получим либо быстрый коллапс в одиночку, либо более медленный, но вместе с Москвой. Ибо Россия при таком раскладе мало того, что сама попадает в конфронтацию, в первую очередь – экономическую, с Западом, но ещё и оказывается вынуждена финансировать все свои "бонусы" в виде новообретенных "независимых" соседей, и старообретенных "союзников", которые свое союзничество подтвердят признанием.

А антикризисное стратегическое планирование там сегодня Медведев очень убедительно озвучивал: "Западу, мол, мы нужнее, чем он нам, сами придут" (а если нет? Такого вопроса никто не задал).

Что будет дальше

Поэтому финал, ранний или поздний, кровавый или бескровный, все равно предсказуем.

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В спирали эскалации выигрывает всегда более экономически устойчивый – так было всегда в истории ровно с того момента, как люди перестали воевать дубинами и перешли на другой уровень.

Исходя из того, что возможно, именно так все и должно развиваться. Но, может, возможно и как-то по другому? История покажет.

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