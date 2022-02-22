Б'ють, але неболяче

Проте можемо спостерігати падіння темпу зростання російської економіки після 2014 року, і деякі експерти пов'язують це з санкціями.

Зверніть увагу Сценарій великої війни з Україною відкладається

Щоб санкції проти РФ були ще більш дієвими, вони мають бути не лише персональні, але й фінансові і секторальні – бити по тих секторах, що важливі для економіки країни-агресора та генерують доходи бюджету, на які потім фінансуються розвідки, армії та військові угрупування, використовувані для агресивних дій в інших державах.

Якщо говоримо про персональні санкції, то, наприклад, президент США Джо Байден припустив застосування персональних санкцій проти російського президента, якщо Росія вторгнеться в Україну. Але сам Путін не має рахунків в іноземних банках і, попри те, що кремлівське оточення та їх близькі мають гроші та активи за кордоном, завжди є шанс перевести їх на інших осіб.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон також пообіцяв запровадити національні санкції проти високопосадовців російського уряду та російської економіки. Враховуючи те, що британську столицю іноді жартома називають Лондонградом (через те, що її облюбували російські олігархи, їх родичі та оточення), заборона в'їзду їм у країну і запровадження обмежень на рух капіталів, про що заявляла очільниця МЗС Великобританії Елізабет Трасс, дещо ускладнить їм життя, але не стане фатальною для РФ загалом.

Тому, якщо Захід знову обмежиться лише переліком фізичних та юридичних осіб, які підпадуть під санкції, це буде сигналом того, що на серйозну конфронтацію з РФ та істотну допомогу Україні вони не налаштовані.

Прицільні удари

Проте, вже сьогодні лунають повідомлення про зупинку сертифікації "Північного потоку-2" та про заборону ЄС на торгівлю російським державним боргом (торгівлю державними облігаціями РФ). Але поки що йдеться лише про зупинку, а не про відмову в сертифікації чи заборону самого проєкту.

Обидві ці ініціативи є серйозними, але не завдадуть вкрай нищівного удару та відчутних втрат. Варто розуміти, що Росія продовжить експортувати газ в Європу навіть без "Північного потоку-2" і продовжить отримувати надприбутки від цієї торгівлі.

Й наразі відмовитись від російського газу ЄС не може, швидкої заміни російському газу немає. Європа має диверсифікувати постачальників, будувати LNG-термінали, але це все – перспектива на роки.

Щодо торгівлі російським держборгом, то бюджет Росії профіцитний. За перше півріччя 2021 року профіцит склав 626 мільярдів рублів, або 8,4 мільярда доларів США. З нинішнім стрибком цін на газ та нафту профіцит буде ще більшим, і потреба у зовнішньому фінансуванні найближчим часом у РФ буде не надто критичною.

Актуально Путін втратив Україну остаточно



Захід ще може змусити Росію відступити від України санкційним тиском / Фото "Агрополіт"

Контрольний постріл

Все викладене зовсім не означає, що у країн Заходу немає інструментів проти Росії. Якщо казати саме про "вбивчі" санкції, то це може бути "від'єднання" Росії від долару. Навіть не "від'єднання" від SWIFT, альтернативу якому Росія зможе знайти, адже має свою внутрішню платіжну систему СПФС. Також є система платежів, створена Китаєм CIPS, – Cross-Border Interbank Payment System.

Тож – саме заборона російським банкам створювати кореспондентські рахунки у доларах США в американських банках. Президент США Джо Байден вже допускав таку можливість. Цей крок фактично зробить неможливим будь-які зовнішньоекономічні розрахунки.

При чому, можна залишити Росії, наприклад, один доларовий рахунок у якомусь держбанку та дозволити розрахунки за газ, нафту та деякі гуманітарні товари через цей рахунок. Таким чином, світ не втратить Росію, як постачальника енергоресурсів, але завдасть їй колосальної шкоди, фактично перетворить її на Північну Корею.

Серед більш м'яких санкцій, запровадження яких є більш імовірним, можна виділити заборону на технологічний експорт в Росію. Це може стосуватись як приладів (комп'ютери, напівпровідники, мікросхеми, високоточне обладнання, прилади), так і нематеріальних товарів (заборона на використання програмного забезпечення американських компаній).

Це фактично відмежує Росію від цивілізованого світу, унеможливить модернізацію наявної промисловості, яка повільно почне "старішати", втрачати ефективність і конкурентоздатність.

Не пропустіть Росія дійсно загнана у цугцванг

Можна згадати скандал 2017 року, коли Росія закупила газові турбіни Siemens нібито на Тамань, які потім спрямувала у Крим. Це призвело до повного розриву співпраці Siemens з російськими держкомпаніями. Потрібно, щоб зараз така заборона на співпрацю встановилась за замовчуванням.

Підсумовуючи, варто зазначити, що санкції мають бути комплексними: як персональними – заморожування фінансових і фізичних активів в ЄС, заборони на поїздки тощо, так і фінансовими – виведення Росії з платіжної системи SWIFT, "від'єднання"від долару, а також секторальними – націленими на сектори, важливі для російської економіки, зокрема в сфері енергетики.

В Єврокомісії заявили, що економічні заходи стосуватимуться обмеження конвертації валюти, посилення експортного контролю, обмеження та заборони на експорт та імпорт, обмеження доступу до ключових технологій.

Отже, як бачимо, західні лідери мають на руках повний набір санкційних інструментів: від лише формальних і бездієвих до "вбивчих" для російської економіки. Побачимо, які саме вони будуть використовувати.

Може зацікавити – Німеччина оголосила про зупинку сертифікації "Північного потоку-2": дивіться відео