Верховна Рада 22 лютого ухвалила постанову-відповідь щодо "визнання" Росією квазіреспублік на Донбасі. Нардепи вимагають введення жорстких санкцій проти держави-агресорки, інформує 24 канал.

Детально тут Рада закликала відключити Росію від SWIFT: постанова-відповідь на "визнання" бойовиків

Верховна Рада наполягає на жорстких санкціях проти Росії

Постанову підтримали 336 народних обранців. Вони наголосили, що Москва посилює агресію та порушує територіальну цілісність нашої держави.

Цим рішенням Росія здійснила акт чергової агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет та територіальну цілісність України,

– наголосив спікер Руслан Стефанчук.

Яких каральних обмежень вимагають нардепи:

міжнародні організації та іноземні уряди мають не визнавати фейкові "республіки" й засудити дії Москви,

слід ввести серйозні санкції, серед яких – замороження "Північного потоку-2",

Росії треба відключити від системи SWIFT.

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Велика Британія

Однією з перших різко засудила "визнання" бойовиків Велика Британія. Прем'єр Борис Джонсон назва це "початком вторгнення Росії в Україну. У Британії запропонували накладення санкцій на депутатів Держдуми й сенаторів Ради федерації Росії.

Обмеження стосуватимуться тих, хто голосував за "визнання" псевдореспублік. Також Лондон пропонує незабаром обмеження, які не дозволять британським компаніям та фізичним особам інвестувати чи вести бізнес на території окупованих частин Донбасу.

Зверніть увагу! Ці санкції діятимуть доти, доки ці території не повернуться під контроль України.

У Лондона є варіант і на посилення агресії

Якщо Росія продовжить вторгнення, то у Лондоні готують безпрецедентний пакет додаткових санкцій. Мовиться ухвалення закону, який не дозволить державі-агресорці випускати суверенні боргові зобов'язання на британських ринках.

Проти кого Британія ввела санкції:

Обмеження ввели проти 5 банків: Чорноморського банку розвитку та реконструкції, банку "Росії", ПАТ "Промзв'язокбанк", Генбанку, Індустріального ощадного банку.

Санкції також стосуватимуться 3 людей з дуже високим рівнем доходу: мільярдера Геннадія Тимченка, бізнесмена зі списку Forbes Ігоря Ротенберга, а також його дядька Бориса Ротенберга.

Тим часом У Росії кажуть, що "кордони" псевдореспублік на Донбасі визначать у майбутньому

Німеччина

Одним з найвизначніших стало саме рішення Німеччини. Берлін зупиняє сертифікацію російського "Північного потоку-2". Міністерству економіки вже дали відповідні вказівки.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Німеччині за зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Дипломат закликав й надалі посилювати санкції проти Росії.

США

США засудили рішення Путіна щодо "визнання" бойовиків на окупованому Донбасі. Президент Джо Байден вже підписав наказ, який забороняє усі нові інвестиції, торгівлю та фінансування осіб зі США у так званих "республіках" окупованого Донбасу.

За словами тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін, це – лише перший крок. Вона запевнила, що Вашингтон надалі координуватиме свої зусилля з Україною та союзниками.

Скажімо прямо: дії Путіна загрожують не лише Україні, але й світовому порядку. Це порядок, який підтримував мир та стабільність за часів Другої світової війни. Міжнародна спільнота на боці України,

– наголосила Квін.

У Держдепі обіцяють "нищівний удар"

У Держдепі вже повідомили, що найближчим часом на Москву чекають додаткові санкції від Сполучених Штатів. Заступниця держсекретаря Венді Шерман повідомила, що найближчими годинами США оголосять про значні додаткові санкції, які призведуть до серйозних наслідків для Росії. Про, найімовірніше, повідомить президент Джо Байден у терміновому зверненні.

Євросоюз

Готові вводити санкції і в Євросоюзі. За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерс, каральні обмеження вводитимуть поступово і це залежатиме від подальших дій Росії.

До теми Посли підтримали: у ЄС розповіли про обмеження, які запровадять проти Росії

Які санкції може ввести Євросоюз:

мовиться про заборону на в'їзд фізичних осіб;

конфіскацію активів у Європі й за кордоном,

обмеження можуть полягати у забороні на добування корисних копалин,

також йдеться про заборону на торгівлю з фейковими "республіками" на Донбасі.

Важливо! Раніше верховний представник ЄС Жозеп Боррель ще до "легітимізації" наголошував, що за визнання бойовиків на Кремль чекають серйозні наслідки.

Канада

Готується запровадити санкції проти Росії за визнання бойовиків на окупованому Донбасі і Канада. Відповідну заяву зробила глава СЗС Канади Мелані Жолі.

Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії, окремі від тих, які підготовлені у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну,

– сказала міністерка закордонних справ.

Польща

Глава польського уряду Матеуш Моравецький наголосив, що дії Кремля є агресією проти України. Росія, наголосив політик, демонструє своє небажання продовжувати дипломатичний діалог.

Це акт агресії проти України, на який потрібно відповісти однозначно у вигляді негайних санкцій,

– додав Моравецький.

Більше про позицію Варшави Польща скликає Європейську раду та закликає до санкцій проти Росії через визнання бойовиків

Зверніть увагу! Також про можливість введення санкцій аповідомляли Франція та Японія.

До теми дивіться відео про визнання Росією бойовиків: