Відповідну заяву про "межі" квазіреспублік, які напередодні визнав очільник Кремля, зробила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Читайте також Юридичне підґрунтя для агресії, – Зеленський про "визнання" Росією псевдореспублік

Росія про "кордони псевдореспублік" Донбасу

Захарова, коментуючи "кордони псевдореспублік" з окупованих частин Донеччини та Луганщини, вдала, що Росія начебто мала благі наміри. Вона цинічно зазначила, що "головною справою в цьому випадку було зупинити розвиток подій, пов'язаних із людськими жертвами".

Все інше – розвиток державності, встановлення дипломатичних відносин – звісно, ​​справа майбутнього. Це питання майбутнього, яке вирішуватиметься,
– сказала речниця відомства.

До слова, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, відповідаючи на таке ж запитання, заявив, що Росія "визнає ті межі, у яких псевдореспубліки проголосили себе".

Визнання Росією бойовиків на Донбасі: коротко

Зверніть увагу – як Путін оголосив про визнання бойовиків Донбасу: дивіться відео