Відповідну заяву про "межі" квазіреспублік, які напередодні визнав очільник Кремля, зробила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
Читайте також Юридичне підґрунтя для агресії, – Зеленський про "визнання" Росією псевдореспублік
Росія про "кордони псевдореспублік" Донбасу
Захарова, коментуючи "кордони псевдореспублік" з окупованих частин Донеччини та Луганщини, вдала, що Росія начебто мала благі наміри. Вона цинічно зазначила, що "головною справою в цьому випадку було зупинити розвиток подій, пов'язаних із людськими жертвами".
Все інше – розвиток державності, встановлення дипломатичних відносин – звісно, справа майбутнього. Це питання майбутнього, яке вирішуватиметься,
– сказала речниця відомства.
До слова, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, відповідаючи на таке ж запитання, заявив, що Росія "визнає ті межі, у яких псевдореспубліки проголосили себе".
Визнання Росією бойовиків на Донбасі: коротко
- 21 лютого Путін оголосив про визнання псевдореспублік бойовиків на тимчасово окупованих територіях України. Після цього він підписав відповідні договори про "дружбу" з ватажками бойовиків.
- Далі очільник Кремля віддав наказ ввести російські війська на окуповані території Донбасу для начебто "підтримки миру".
- Рішення Путіна підтримав очільник Сирії Башар Асад, хусити в Ємені, невизнані республіки на окупованій території Грузії, Куба, Венесуела та Нікарагуа.
- Однак цивілізований світ критично відреагував на дії Путіна. Велика Британія ввела санкції проти кількох російських бізнесменів та банків, Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Санкції обіцяють в США та ЄС.
Зверніть увагу – як Путін оголосив про визнання бойовиків Донбасу: дивіться відео