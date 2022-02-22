Соответствующее заявление о "границах" квазиреспублик, которые накануне признал глава Кремля, сделала глава Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Россия о "границах" псевдореспублик Донбасса

Захарова, комментируя "границы" псевдореспублик из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, цинично отметила, что "главным делом в этом случае было остановить развитие событий, связанных с человеческими жертвами".

Все остальное – развитие государственности, установление дипломатических отношений – конечно, дело будущего. Это вопрос будущего, который будет решаться,
– сказала глава ведомства.

К слову, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на такой же вопрос, заявил, что Россия "признает и границы, в которых псевдореспублики провозгласили себя".

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