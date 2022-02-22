Відповідну заяву Президент України зробив 22 лютого. Це трапилось під час брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом.

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Росія заклала підґрунтя для подальшої агресії

Володимир Зеленський заявив, що розглядає візит Естонії як прояв солідарності зі сторони країни, що є другом та партнером України. Додав, що це особливо важливо на тлі "визнання" Росією квазіреспублік.

Визнання Росію псевдореспублік – це новий акт агресії проти України, який потребує негайної реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства. Вважаємо, що цим рішенням Росія створює юридичне підґрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна,

– пояснив Володимир Зеленський.

Додав також, що Росія порушила всі можливі дво- та багатосторонні міжнародні зобов'язання, резолюцію Ради безпеки ООН від 17 лютого 2015 року.

Президент також підсумував, що це безпрецедентний виклик не тільки для України, а для Європи та світу в цілому.

Заяви Володимира Зеленського після "визнання" Росією бойовиків

Після "визнання" Володимиром Путіним псевдореспублік Донбасу Володимир Зеленський у ніч проти 22 лютого звернувся до українців.

Президент заявив, що визнання Росією бойовиків – це фактично вихід із "Мінська".

Володимир Зеленський пояснив, що сьогоднішніми та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих регіонах Донбасу з 2014 року.

Та президент запевнив, що ми віддані мирному і дипломатичному шляху та йтимемо ним. Додав, що провів перемовини зі світовими лідерами: президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом, а також з прем'єром Британії Борисом Джонсоном.

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