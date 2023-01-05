В НАПК решили ответить на этот вопрос. В ведомстве отметили, что у украинцев может возникнуть желание оставить себе на память сувенир. Тот же кусок Кремля. Но стоит ли декларировать соответствующую вещь, чтобы потом не иметь проблем?

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Нужно ли декларировать остатки Кремля

Как отметили в НАПК, россияне всячески кичатся Кремлем. Мол, "этот "дворец" из красного кирпича, историческое здание, которому цены нет". В ведомстве четко отметили, что никакой ценности для мира у Кремля нет.

В НАПК решили успокоить всех декларантов, защищающих Украину в составе ВСУ, ТРО и других добровольческих формирований. Тонкий намек на то, кому в первую очередь захочется урвать кусок Кремля. В ведомстве отметили, что соответствующий "сувенир" не следует указывать в разделе 5 "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" декларации.

Поскольку это не просто не превышает 100 прожиточных минимумов, но и вообще не имеет никакой ценности. Также, на него не распространяются антикоррупционные ограничения по получению подарков,

– отметили в НАПК.

Кремль развалится, а Путин – умрет

Заметим, что хорошим прогнозом поделился в свой день рождения глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, Путин таки смертельно болен раком. Более того, в ближайшее время он может умереть.

В то же время, он отметил, что кровавый диктатор должен умереть после завершения войны. Буданов также добавил, что после смерти Путина в России начнется процесс перехода к власти. Что касается самой информации о состоянии главы страны-агрессорки, то ее распространили источники из его окружения.

Добавим, что Буданову также подарили символический торт в форме России. На него нанесли те же отметки, которые ранее продемонстрировал глава ГУР. И как только этот праздничный подарок он получил, "карту России" он символически порезал.

Надеемся, что вскоре это произойдет на самом деле. Мы ведь прекрасно понимаем, что страна-террористка обязана распасться на многие маленькие страны.