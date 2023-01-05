У НАЗК вирішили відповісти на це питання. У відомстві зауважили, що в українців може виникнути бажання залишити собі на згадку сувенір. Той же шматок Кремля. Але чи варто буде відповідну річ декларувати, щоб потім не мати проблем?

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Чи потрібно декларувати залишки Кремля

Як зазначили у НАЗК, росіяни всіляко хизуються Кремлем. Мовляв, "цей "палац" з червоної цегли, історична будівля, якій ціни нема". У відомстві чітко зазначили, що жодної цінності для світу Кремль не має.

У НАЗК вирішили заспокоїти усіх декларантів, котрі боронять Україну у складі ЗСУ, ТрО та інших добровольчих формувань. Тонкий натяк на те, кому у першу чергу захочеться урвати шматок Кремля. У відомстві зауважили, що відповідний "сувенір" не потрібно вказувати у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації.

Оскільки це не просто не перевищує 100 прожиткових мінімумів, а й узагалі не має жодної цінності. Так само, на нього не поширюються антикорупційні обмеження щодо одержання подарунків,

– наголосили у НАЗК.

Кремль розвалиться, а Путін – помре

Зауважимо, що хорошим прогнозом поділився у свій день народження глава ГУР Кирило Буданов. За його словами, Путін таки смертельно хворий на рак. Ба більше, найближчим часом він може померти.

Водночас він зазначив, що кривавий диктатор повинен померти після завершення війни. Буданов також зазначив, що після смерті Путіна у Росії розпочнеться процес переходу влади. Щодо самої інформації про стан глави країни-агресорки, то її поширили джерела з його оточення.

Додамо, що Буданову також подарували символічний торт у формі Росії. На нього нанесли ті самі позначки, які раніше продемонстрував глава ГУР. Тож щойно цей святковий смаколик він отримав, "карту Росії" він символічно порізав.

Маємо надію, що невдовзі це відбудеться насправді. Адже ми чудово розуміємо, що країна-терористка зобов'язана розпастися на багато маленьких країн.