Жителям столицы нужно носить респираторы, а находясь в помещениях стоит закрывать окна и включать очистители воздуха. Также исключаются спортивные занятия на открытом воздухе.

Все из-за того, что в Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 09:55 утра среды, 25 августа, индекс Киева составил 105 при норме в 50. Столица Украины находилась на 10-м месте в антирейтинге.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

Людям с заболеваниями дыхательной системы при таком уровне загрязнения атмосферы советуют носить респираторы, а также закрывать окна и пользоваться очистителями воздуха.

В 12: 00 Киев опустился на 13-е место по состоянию мониторинга качества воздуха, однако это является не большим прогрессом.

Как сообщалось ранее, в Украине активо процветает экологический терроризм. Таким образом псевдоэкологи обращают внимание только на промышленные города, где таким образом можно пытаться шантажировать производства и манипулировать предприятиями. Настоящие же проблемы остаются без внимания.