Соответствующую информацию обнародовали в компании 16 декабря. Там заявили, что дополнительные налоги были необоснованно начислены в размере свыше 1 миллиарда гривен.

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Компании "Синэво" насчитали больше миллиарда налогов

Компания написала в фейсбуке, что в течение сентября – ноября 2021 года налоговая служба по работе с крупными плательщиками налогов провела в компании "Синэво Украина" плановую налоговую проверку.

По результатам проверки "Синэво Украина" было необоснованно начислены дополнительные налоги в размере 1 миллиард 85 миллионов 665 тысяч 836 гривен. Налоговая служба обвиняет "Синэво Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании,

– заявили в ведомстве.

Там также добавили, что предоставили налоговой все запрошенные для проверки документы. Факт их передачи задокументировали. Заявили, что сумма дополнительного налога составляет почти 50% годового оборота компании.

Налог назвали необоснованным, безосновательным. Там заявили: "Будем обязательно оспаривать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах".

В Налоговой публично ответили на инцидент

Исполняющий главы Государственной налоговой службы Михаил Титарчук заявил, что берет ситуацию под личный контроль.

Отмечу, что ООО "СИНЭВО Украина" еще раньше пригласили к диалогу с Государственной налоговой службой Украины. С учетом документов, которые предоставило предприятие, мы рассмотрим возможность проведения дополнительной проверки – для вынесения справедливого решения,

– заявил Титарчук.

Чиновник добавил, что 20 декабря 2021 года рассмотрят возражения компании.

Шмыгаль заявил, что с инцидентом нужно разбираться

Денис Шмыгаль заявил, что не вникал в ситуацию, однако поговорит об этом с министром финансов Сергеем Марченко.

У нас в государстве отсутствует коррупционная пирамида, поэтому если возникают какие-то отдельные случаи злоупотреблений и человеческого фактора, уверяю – это отдельные случаи, в которых отдельно нужно разбираться,

– объяснил Шмыгаль.

Налоговики встретятся с представителями компании

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в телеграме: "Объективность действий налоговиков вызывает вопросы, и это лишь один из примеров негативных проявлений работы ГНС". Он заверил, что сейчас есть задание это изменить.

"В рамках парламентского контроля мы взяли этот вопрос под контроль. По моей инициативе в понедельник (речь идет о 20 декабря – 24 канал) на 10 часов назначена встреча, на которой мы вместе с представителями компании "Синэво" и новой заместительницей главы ГНС Татьяной Кириенко наработаем алгоритмы решения в соответствии с принципами законности, которые устраивают и плательщика, и государство", – заявил Гетманцев.

Совладелец Новой Почты Владимир Поперешнюк в фейсбуке написал, что они сами не раз становились жертвами произвола системы. В частности, в июне Госпродпотребслужба оштрафовала компанию на 325,85 миллионов гривен, и из-за скандала штраф отменили.

"Прийти, оштрафовать, поставить на колени бизнес любого предпринимателя им позволяют репрессивные законы, которые они сами же и принимают", – сказал Поперешнюк.

Налоговая "кошмарит" бизнес

Экс-глава Киевстара, член наблюдательного совета "Фармака" Петр Чернышев назвал налоговиков "идиотами в погонах".

"Я готов принять, что у "Синэво", возможно, не идеально ведется документооборот. (Я этого не знаю – просто догадка). Но надо иметь очень богатую фантазию (или просто быть бесконечно тупым – тут выберите сами!), чтобы предположить, что компания не имеет первичных документов почти на все свои расходы", – заявил Чернышов.

Заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что налоговая "кошмарит" бизнес.

"Правда в том, что никто не любит платить налоги. Но одно дело бороться с теневой экономикой. И бороться с преступлениями. А другое – кошмарить бизнес. И пока налоговая воспринимается бизнесом как враг честных предпринимателей", – заявил Фурса.

Он добавил, что пока налоговая не сделала ничего, чтобы бизнес передумал.

Кратко о последних новостях касаемо Налоговой

В ноябре 2021 года запустили работу Бюро экономической безопасности. Это правоохранительный орган, который сможет расследовать экономические преступления против Украины и будет иметь полномочия Службы безопасности и налоговой милиции. В декабре им предоставили одно из помещений Налоговой.

В ноябре временным главой Государственной налоговой службы стал Михаил Титарчук.

17 декабря Верховная Рада не проголосовала за проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для некоторых предпринимателей. Это было последнее пленарное заседание парламента в 2021 году. Поэтому с 1 января 2022 года частным предпринимателям придется ими пользоваться.

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