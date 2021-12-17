Соответствующую информацию обнародовали в компании 16 декабря. Там заявили, что дополнительные налоги были необоснованно начислены в размере свыше 1 миллиарда гривен.
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Компании "Синэво" насчитали больше миллиарда налогов
Компания написала в фейсбуке, что в течение сентября – ноября 2021 года налоговая служба по работе с крупными плательщиками налогов провела в компании "Синэво Украина" плановую налоговую проверку.
По результатам проверки "Синэво Украина" было необоснованно начислены дополнительные налоги в размере 1 миллиард 85 миллионов 665 тысяч 836 гривен. Налоговая служба обвиняет "Синэво Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании,
– заявили в ведомстве.
Там также добавили, что предоставили налоговой все запрошенные для проверки документы. Факт их передачи задокументировали. Заявили, что сумма дополнительного налога составляет почти 50% годового оборота компании.
Налог назвали необоснованным, безосновательным. Там заявили: "Будем обязательно оспаривать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах".
В Налоговой публично ответили на инцидент
Исполняющий главы Государственной налоговой службы Михаил Титарчук заявил, что берет ситуацию под личный контроль.
Отмечу, что ООО "СИНЭВО Украина" еще раньше пригласили к диалогу с Государственной налоговой службой Украины. С учетом документов, которые предоставило предприятие, мы рассмотрим возможность проведения дополнительной проверки – для вынесения справедливого решения,
– заявил Титарчук.
Чиновник добавил, что 20 декабря 2021 года рассмотрят возражения компании.
Шмыгаль заявил, что с инцидентом нужно разбираться
Денис Шмыгаль заявил, что не вникал в ситуацию, однако поговорит об этом с министром финансов Сергеем Марченко.
У нас в государстве отсутствует коррупционная пирамида, поэтому если возникают какие-то отдельные случаи злоупотреблений и человеческого фактора, уверяю – это отдельные случаи, в которых отдельно нужно разбираться,
– объяснил Шмыгаль.
Налоговики встретятся с представителями компании
Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в телеграме: "Объективность действий налоговиков вызывает вопросы, и это лишь один из примеров негативных проявлений работы ГНС". Он заверил, что сейчас есть задание это изменить.
"В рамках парламентского контроля мы взяли этот вопрос под контроль. По моей инициативе в понедельник (речь идет о 20 декабря – 24 канал) на 10 часов назначена встреча, на которой мы вместе с представителями компании "Синэво" и новой заместительницей главы ГНС Татьяной Кириенко наработаем алгоритмы решения в соответствии с принципами законности, которые устраивают и плательщика, и государство", – заявил Гетманцев.
Совладелец Новой Почты Владимир Поперешнюк в фейсбуке написал, что они сами не раз становились жертвами произвола системы. В частности, в июне Госпродпотребслужба оштрафовала компанию на 325,85 миллионов гривен, и из-за скандала штраф отменили.
"Прийти, оштрафовать, поставить на колени бизнес любого предпринимателя им позволяют репрессивные законы, которые они сами же и принимают", – сказал Поперешнюк.
Налоговая "кошмарит" бизнес
Экс-глава Киевстара, член наблюдательного совета "Фармака" Петр Чернышев назвал налоговиков "идиотами в погонах".
"Я готов принять, что у "Синэво", возможно, не идеально ведется документооборот. (Я этого не знаю – просто догадка). Но надо иметь очень богатую фантазию (или просто быть бесконечно тупым – тут выберите сами!), чтобы предположить, что компания не имеет первичных документов почти на все свои расходы", – заявил Чернышов.
Заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что налоговая "кошмарит" бизнес.
"Правда в том, что никто не любит платить налоги. Но одно дело бороться с теневой экономикой. И бороться с преступлениями. А другое – кошмарить бизнес. И пока налоговая воспринимается бизнесом как враг честных предпринимателей", – заявил Фурса.
Он добавил, что пока налоговая не сделала ничего, чтобы бизнес передумал.
Кратко о последних новостях касаемо Налоговой
- В ноябре 2021 года запустили работу Бюро экономической безопасности. Это правоохранительный орган, который сможет расследовать экономические преступления против Украины и будет иметь полномочия Службы безопасности и налоговой милиции. В декабре им предоставили одно из помещений Налоговой.
- В ноябре временным главой Государственной налоговой службы стал Михаил Титарчук.
- 17 декабря Верховная Рада не проголосовала за проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для некоторых предпринимателей. Это было последнее пленарное заседание парламента в 2021 году. Поэтому с 1 января 2022 года частным предпринимателям придется ими пользоваться.
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