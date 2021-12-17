Відповідну інформацію оприлюднили у компанії 16 грудня. Там заявили, що додаткові податки були необґрунтовано нараховані у розмірі понад 1 мільярд гривень.
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Компанії "Сінево" нарахували понад мільярд податків
Компанія написала у фейсбуці, що протягом вересня – листопада 2021 року податкова служба по роботі з великими платниками податків провела в компанії "Сінево Україна" планову податкову перевірку.
За результатами перевірки "Сінево Україна" було необґрунтовано нараховано додаткові податки у розмірі 1 мільярд 85 мільйонів 665 тисяч 836 гривень. Податкова служба звинувачує "Сінево Україна" у нібито ненаданні необхідних для перевірки документів, які підтверджують витрати компанії,
– заявили у відомстві.
Там також додали, що надали податковій усі запитані для перевірки документи. Факт їхньої передачі задокументували. Заявили, що сума додаткового податку становить майже 50% річного обороту компанії.
Податок назвали необґрунтованим, безпідставним. Там заявили: "Будемо обов'язково оскаржувати результати перевірки у судових та інших уповноважених органах".
У податкові публічно відповіли на інцидент
Виконуючий голови Державної податкової служби Михайло Тітарчук заявив, що бере ситуацію під особистий контроль.
Наголошу, що ТОВ "СІНЕВО Україна" ще раніше запросили до діалогу з Державною податковою службою України. З урахуванням документів, які надало підприємство, ми розглянемо можливість проведення додаткової перевірки – задля винесення справедливого рішення,
– заявив Тітарчук.
Посадовець додав, що 20 грудня 2021 року розглянуть заперечення компанії.
Шмигаль заявив, що з інцидентом потрібно розбиратись
Денис Шмигаль заявив, що не вникав у ситуацю, проте поговорить про це з міністром фінансів Сергієм Марченком.
У нас у державі відсутня корупційна піраміда, тому якщо виникають якісь окремі випадки зловживань та людського фактора, запевняю — це окремі випадки, в яких окремо потрібно розбиратися,
– пояснив Шмигаль.
Податківці зустрінуться з представниками компанії
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у телеграмі: "Об'єктивність дій податківців викликає питання і це лише один із прикладів негативних проявів роботи ДПС". Він запевнив, що наразі є завдання це змінити.
"У рамках парламентського контролю ми взяли це питання під контроль. За моєю ініціативою у понеділок (мовиться про 20 грудня – 24 канал) на 10 годину призначено зустріч, на якій ми разом із представниками компанії "Сінево" та новим заступником голови ДПС Тетяною Кирієнкою напрацюємо алгоритми рішення відповідно до принципів законності, які влаштовують і платника, і державу", – заявив Гетманцев.
Співвласник Нової Пошти Володимир Поперешнюк у фейсбуці написав, що вони самі не раз ставали жертвами свавілля системи. Зокрема в червні Держпродспоживслужба оштрафувала компанію на 325,85 мільйонів гривень, та через скандал штраф скасували.
"Прийти, оштрафувати, поставити на коліна бізнес будь-якого підприємця їм дозволяють репресивні закони, які вони самі ж і приймають", – сказав Поперешнюк.
Податкова "кошмарить" бізнес
Ексголова Київстару, член наглядової ради "Фармака" Петро Чернишов назвав податківців "ідіотами в погонах".
"Я готовий прийняти, що у "Сінево", можливо, не ідеально ведеться документооборот. (Я цього не знаю – просто здогад). Але треба мати дуже багату фантазію (або просто бути нескінченно тупим – тут виберіть самі!), щоб припустити, що компанія не має первинних документів майже на всі свої витрати", – заявив Чернишов.
Заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса заявив, що податкова "кошмарить" бізнес.
"Правда в тому, що ніхто не любить платити податки. Але одна річ боротися з тіньовою економікою. І боротися із злочинами. А інша – кошмарити бізнес. І поки що податкова сприймається бізнесом як ворог чесних підприємців", – заявив Фурса.
Він додав, що наразі податкова не зробила нічого, щоб бізнес передумав.
Коротко про останні новини щодо податкової
- У листопаді 2021 року запустили роботу Бюро економічної безпеки. Це правоохоронний орган, що матиме змогу розслідувати економічні злочини проти України і матиме повноваження Служби безпеки і Податкової міліції. У грудні їм надали одне з приміщень податкової.
- У листопаді тимчасовим главою Державної податкової служби став Михайло Тітарчук.
- 17 грудня Верховна Рада не проголосувала за проєкт закону про відтермінування касових апаратів для деяких підприємців. Це було останнє пленарне засідання парламенту в 2021 році. Тому з 1 січня 2022 року приватним підприємцям доведеться ними користуватися.
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