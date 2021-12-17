Відповідну інформацію оприлюднили у компанії 16 грудня. Там заявили, що додаткові податки були необґрунтовано нараховані у розмірі понад 1 мільярд гривень.

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Компанії "Сінево" нарахували понад мільярд податків

Компанія написала у фейсбуці, що протягом вересня – листопада 2021 року податкова служба по роботі з великими платниками податків провела в компанії "Сінево Україна" планову податкову перевірку.

За результатами перевірки "Сінево Україна" було необґрунтовано нараховано додаткові податки у розмірі 1 мільярд 85 мільйонів 665 тисяч 836 гривень. Податкова служба звинувачує "Сінево Україна" у нібито ненаданні необхідних для перевірки документів, які підтверджують витрати компанії,

– заявили у відомстві.

Там також додали, що надали податковій усі запитані для перевірки документи. Факт їхньої передачі задокументували. Заявили, що сума додаткового податку становить майже 50% річного обороту компанії.

Податок назвали необґрунтованим, безпідставним. Там заявили: "Будемо обов'язково оскаржувати результати перевірки у судових та інших уповноважених органах".

У податкові публічно відповіли на інцидент

Виконуючий голови Державної податкової служби Михайло Тітарчук заявив, що бере ситуацію під особистий контроль.

Наголошу, що ТОВ "СІНЕВО Україна" ще раніше запросили до діалогу з Державною податковою службою України. З урахуванням документів, які надало підприємство, ми розглянемо можливість проведення додаткової перевірки – задля винесення справедливого рішення,

– заявив Тітарчук.

Посадовець додав, що 20 грудня 2021 року розглянуть заперечення компанії.

Шмигаль заявив, що з інцидентом потрібно розбиратись

Денис Шмигаль заявив, що не вникав у ситуацю, проте поговорить про це з міністром фінансів Сергієм Марченком.

У нас у державі відсутня корупційна піраміда, тому якщо виникають якісь окремі випадки зловживань та людського фактора, запевняю — це окремі випадки, в яких окремо потрібно розбиратися,

– пояснив Шмигаль.

Податківці зустрінуться з представниками компанії

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у телеграмі: "Об'єктивність дій податківців викликає питання і це лише один із прикладів негативних проявів роботи ДПС". Він запевнив, що наразі є завдання це змінити.

"У рамках парламентського контролю ми взяли це питання під контроль. За моєю ініціативою у понеділок (мовиться про 20 грудня – 24 канал) на 10 годину призначено зустріч, на якій ми разом із представниками компанії "Сінево" та новим заступником голови ДПС Тетяною Кирієнкою напрацюємо алгоритми рішення відповідно до принципів законності, які влаштовують і платника, і державу", – заявив Гетманцев.

Співвласник Нової Пошти Володимир Поперешнюк у фейсбуці написав, що вони самі не раз ставали жертвами свавілля системи. Зокрема в червні Держпродспоживслужба оштрафувала компанію на 325,85 мільйонів гривень, та через скандал штраф скасували.

"Прийти, оштрафувати, поставити на коліна бізнес будь-якого підприємця їм дозволяють репресивні закони, які вони самі ж і приймають", – сказав Поперешнюк.

Податкова "кошмарить" бізнес

Ексголова Київстару, член наглядової ради "Фармака" Петро Чернишов назвав податківців "ідіотами в погонах".

"Я готовий прийняти, що у "Сінево", можливо, не ідеально ведеться документооборот. (Я цього не знаю – просто здогад). Але треба мати дуже багату фантазію (або просто бути нескінченно тупим – тут виберіть самі!), щоб припустити, що компанія не має первинних документів майже на всі свої витрати", – заявив Чернишов.

Заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса заявив, що податкова "кошмарить" бізнес.

"Правда в тому, що ніхто не любить платити податки. Але одна річ боротися з тіньовою економікою. І боротися із злочинами. А інша – кошмарити бізнес. І поки що податкова сприймається бізнесом як ворог чесних підприємців", – заявив Фурса.

Він додав, що наразі податкова не зробила нічого, щоб бізнес передумав.

Коротко про останні новини щодо податкової

У листопаді 2021 року запустили роботу Бюро економічної безпеки. Це правоохоронний орган, що матиме змогу розслідувати економічні злочини проти України і матиме повноваження Служби безпеки і Податкової міліції. У грудні їм надали одне з приміщень податкової.

У листопаді тимчасовим главою Державної податкової служби став Михайло Тітарчук.

17 грудня Верховна Рада не проголосувала за проєкт закону про відтермінування касових апаратів для деяких підприємців. Це було останнє пленарне засідання парламенту в 2021 році. Тому з 1 січня 2022 року приватним підприємцям доведеться ними користуватися.

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