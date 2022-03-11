Об этом президент Украины сказал в своем свежем обращении от 11 марта, передает 24 канал.

Важно Зеленский обратился к украинцам в 16 день войны

Зеленский подчеркнул, что 16 дней – это в четыре раза больше, чем рассчитывал и планировал враг. Это немало, поэтому очевидно, что за 2 недели украинцы начинают чувствовать усталость.

Я все понимаю. Нетерпение, понимаю. Эмоции играют с людьми плохую игру. Это жизнь. Когда мы мобилизуемся, мы видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится быстрее, но это жизнь. Это война, это борьба. Еще нужно время,

– объяснил украинский лидер.

Он добавил, что еще нужно терпение, наша мудрость, энергия, умение делать свою работу максимально хорошо, чтобы мы вместе дошли до победы.

"Невозможно сказать, сколько еще дней нам освобождать украинскую землю. Но можно сказать, что мы это сделаем, потому что мы к этому стремимся, потому что стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей победе", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский обратился к украинцам 11 марта: смотрите видео

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