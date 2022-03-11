Про це президент України сказав у своєму свіжому зверненні від 11 березня, передає 24 канал.

Важливо Зеленський звернувся до українців у 16 день війни

Зеленський підкреслив, що 16 днів – це вчетверо більше, ніж розраховував та планував ворог. Це немало, тож очевидно, що за понад 2 тижні українці починають відчувати втому.

Я все розумію. Нетерпіння, розумію. Емоції грають з людьми погану гру. Це життя. Коли ми мобілізуємося, бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше, але це життя. Це війна, це боротьба. Ще потрібен час,

– пояснив український лідер.

Він додав, що ще потрібне терпіння, наша мудрість, енергія, вміння робити свою роботу максимально добре, щоб ми разом дійшли до перемоги.

"Неможливо сказати, скільки ще днів нам звільняти українську землю. Але можливо сказати, що ми це зробимо, бо ми цього прагнемо, бо стратегічного перелому ми вже досягли. Ми вже йдемо до нашої перемоги", – наголосив президент України.

Зеленський звернувся до українців 11 березня: дивіться відео

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