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      Нужно брать в заложники граждан России, – Бутусов

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      Освобождение моряков, которые находятся в плену России, – будет долгим процессом.

      Об этом сказал журналист, главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

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      По его словам, Россия демонстрирует, что она может проводить агрессивные действия против Украины и будет пытаться снова для обмана собственного населения имитировать судебный процесс.

      Власть делает все возможное – международное давление, сбор помощи, передача определенных вещей морякам. Однако, мы видим, что проблемы военнопленных не решаются. У нас есть люди, которые уже почти четыре года находятся в плену, поэтому понятно, что делается недостаточно,
      – заявил Бутусов.

      Журналист подчеркнул, что единственный путь для борьбы с терроризмом, для освобождения своих заложников, как свидетельствует мировой опыт, – брать пленных противника, захватывать тех, кто важен для России.

      "В тех случаях, когда украинцы брали в плен сотрудников, офицеров Федеральной службы безопасности, ГРУ, подразделения российских дисантников, обмен пленными происходил очень быстро", – добавил Бутусов.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники
      Источник: 24 канал
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