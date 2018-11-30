Потрібно брати у заручники громадян Росії, – Бутусов

Звільнення моряків, які знаходяться в полоні Росії буде довгим процесом – буде довгим процесом.

Про це сказав журналіст, головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

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За його словами, Росія демонструє, що вона може проводити агресивні дії проти України і буде намагатися знову для обддурення власного населення імітувати сдовий процес.

Влада робить все можливе – міжнародний тиск, збір допомоги, передача певних речей морякам. Проте оскільки ми бачимо, що проблеми військовополонених не вирішуються. В нас є люди, які вже майже чотири роки знаходяться у полоні, тому зрозуміло, що робиться недостатньо,

– заявив Бутусов.

Журналіст наголосив, що єдиний шлях для боротьби з тероризмом, для звільнення своїх заручників, як свідчить світовий досвід, потрібно брати полонених противника, захоплювати тих, хто є важливим для Росії.

"У тих випадках, коли українці брали у полон співробітників, офіцерів Федеральної служби безпеки, ГРУ, підрозділ російських дисантників, то обмін полоненими відбувався дуже швидко", – додав Бутусов.