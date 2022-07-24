Однако действительно ли необходимы такие беспилотники Украине – вопрос спорный. Об этом 24 каналу сказал аэроэксперт Валерий Романенко.

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США анонсировали продажу беспилотников Украине, но приостановили соглашение

В начале июня Белый Дом одобрил продажу Украине четырех беспилотников MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть оборудованы ракетами Hellfire. Однако соглашение было приостановлено из-за опасений, что высокоценную технологию могут прибрать к рукам россияне. Речь идет об угрозе безопасности США, если радар и оборудование для наблюдения на дронах попадут в них.

Нужны ли Украине Grey Eagle

По мнению аэроэксперта, беспилотники Grey Eagle не представляют критической важности для Украины. Они вряд ли смогут разительно повлиять на ход войны.

Зачем они нам? Они дорогие, и мы не сможем их использовать по прямому назначению – для визуальной разведки и как ударные,

– сказал он.

У них 4 ракеты Helfire с дальностью 8 километров. Их будут запускать со средней высоты, поэтому цифру можно удвоить – 16 км. Средний ЗРК на этой высоте имеет дальность до 40 км, а комплексы С-300, С-400 – 70 км.

"Не думаю, что они могут попасть в руки россиян. Если мы не хотим их потерять, мы должны использовать их на расстоянии до 50 километров от линии столкновения. А на этом расстоянии визуальная разведка неэффективна", – объяснил Романенко.

Кроме того, мы не сможем их использовать с военных аэродромов, только с гражданских. Нужны специальные взлетные полосы.

"Вероятность того, что беспилотник упадет на российской или на контролируемой россиянами территории - минимальная. Он не может потерять управление. Он может только быть критически поражен, чтобы упасть в 1 - 2 километрах в направлении полета. А перелететь он не может", - пояснил аэроэксперт.

Какое оружие США передадут Украине: последние новости

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму 270 миллионов долларов. Он предусматривает поставку 4 систем HIMARS и боеприпасов к ним. Кроме того, говорится о 36 000 боеприпасов калибра 105 миллиметров, командно-штабных машинах, противотанковом оружии, 580 дронов Phoenix Ghost, запчасти и другие принадлежности.

Предполагали, что Украина получит до установок HIMARS еще и дальнобойные ракеты. Они способны попадать в цель на расстоянии до 300 км. Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что дальнобойные ракеты предоставляться не будут.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что ВСУ требуется не менее 50 установок HIMARS. Критическую необходимость составляют также гаубицы М777 и авиация.

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