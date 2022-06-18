Соединенные Штаты стремятся оградить ценную технологию от рук врагов. В Пентагоне выясняют, возобновлять ли это соглашение.

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В США боятся, что MQ-1C Grey Eagle попадут к россиянам

План администрации Байдена продать Украине 4 ударных беспилотника MQ-1C Grey Eagle временно остановили из-за опасений, что высокоценная технология может попасть в руки врага. В ходе более глубокой проверки Управления безопасности оборонных технологий Пентагона выдвинуло техническое возражение по этому соглашению.

Продажа Украины четырех MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть оборудованы ракетами Hellfire, ранее одобрил Белый Дом. Об этом журналисты впервые заявили в начале июня. Однако если радар и оборудование для наблюдения на дронах попадут в руки россиян, это может создать угрозу безопасности Соединенных Штатов. Это проигнорировали при первоначальном рассмотрении соглашения. Однако в конце прошлой недели в Пентагоне снова упомянули эти опасения.

Обзоры безопасности технологий представляют собой стандартную практику для передачи оборонных статей США всем международным партнерам. Все дела рассматривают отдельно по собственному желанию,

– отметила представительница Пентагона Сюзан Гоф.

Она добавила, что в рамках установленного процесса все вопросы национальной безопасности направляются в соответствующий орган, который их утверждает.

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Продажа может быть восстановлена

Решение о том, продолжать сделку или нет, сейчас рассматривают на высшем уровне командования в Пентагоне. Однако сроки принятия какого-либо решения пока неизвестны.

Одной из опций для возобновления продаж беспилотников для ВСУ является замена имеющегося пакета радаров и датчиков на что-то менее сложное. Однако этот процесс может занять три месяца.

В то же время, если продажи MQ-1C Grey Eagle Украине будут возобновлены, Конгресс получит шанс его заблокировать. Однако, по словам одного из должностных лиц, маловероятно, что такое произойдет.

Обратите внимание! Четыре дрона Grey Eagle, которые производит компания General Atomics, изначально планировали предоставить армии США. Согласно документам армейского бюджета, беспилотники стоили 10 миллионов долларов каждый.

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