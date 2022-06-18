Сполучені Штати прагнуть захистити цінну технологію від рук ворогів. Наразі у Пентагоні з'ясовують, чи відновлювати цю угоду.

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У США бояться, що MQ-1C Grey Eagle потраплять до росіян

План адміністрації Байдена продати Україні 4 ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle тимчасово зупинили через побоювання, що високоцінна технологія може потрапити до рук ворога. Під час глибшої перевірки Управління безпеки оборонних технологій Пентагону висунуло технічне заперечення щодо цієї угоди.

Продаж Україні чотирьох MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути обладнаними ракетами Hellfire, раніше схвалив Білий Дім. Про це журналісти вперше заявили на початку червня. Однак, якщо радар та обладнання для спостереження на дронах потраплять до рук росіян, це може створити загрозу безпеці Сполучених Штатів. Це проігнорували під час первинного розгляду угоди. Проте наприкінці минулого тижня у Пентагоні знову згадали про ці побоювання.

Огляди безпеки технологій є стандартною практикою для передачі оборонних статей США всім міжнародним партнерам. Усі справи розглядають окремо за власним бажанням,

– зазначила представниця Пентагону Сюзан Гоф.

Вона додала, що в межах встановленого процесу усі питання національної безпеки скеровують до відповідного органу, що їх затверджує.

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Продаж можуть відновити

Рішення щодо того, чи продовжувати угоду, чи ні, зараз розглядають на вищому рівні командування в Пентагоні. Проте терміни прийняття будь-якого рішення наразі невідомі.

Однією з опцій для відновлення продажу безпілотників для ЗСУ є заміна наявного пакета радарів і датчиків на щось менш складне. Проте цей процес може зайняти місяці.

Водночас, якщо продаж MQ-1C Grey Eagle Україні відновлять, Конгрес отримає шанс його заблокувати. Однак, за словами одного з посадовців, малоймовірно, що таке станеться.

Зверніть увагу! Чотири дрони Grey Eagle, які виготовляє компанія General Atomics, спочатку планували надати армії США. Згідно з документами армійського бюджету, безпілотники коштували 10 мільйонів доларів кожен.

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