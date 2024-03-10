Почему Украине нужны корветы

Так же как и в прошлом году начали возникать вопросы о том, а зачем Украине вообще строить корветы в Турции да еще и два?

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Как-никак, а суть вопроса – 500 миллионов евро, которые разве нельзя было потратить на что-то нужное украинской армии прямо здесь и сейчас, а не на корветы, которые быстрее, чем после окончания войны мы безопасно использовать в Черном море не сможем?

Нет. Нельзя.

Дело в том, что большинство критиков забыли о том, что первый корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" был заложен не вчера или неделю назад, а в сентябре 2021 года, согласно контракту на строительство в Турции двух кораблей. А недавняя закладка второго корвета проходила с уже готовой частью корпуса, таковы традиции в Турции. Это я все к чему?

Это я все к тому, что деньги по контракту уплачены. К тому же первые перечисления начались еще до начала полномасштабного вторжения.

А теперь, к вопросу, нужны ли вообще корабли такого класса?

Дискуссии о форме и составе Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины велись еще задолго до полномасштабной войны, особенно активно – в период гибридной войны с 2014 года. Рассматривались различные концепции ВМСУ, так называемый "москитный флот" и "волчья стая", но в целом, никто не отрицал необходимость строительства кораблей водоизмещением до и более 1 тысячи тонн, но не однотипные или более крупные чем класса фрегат.

Корабли класса "корвет" идеально вписывались в эту концепцию, гарантируя полный спектр безопасности, обеспечиваемой на море. В частности, корвет типа Ada имеет возможность бороться не только с надводными объектами с помощью ПКР Harpoon или "Нептун", участвовать в операциях по обнаружению и борьбе с подводными целями, а также имеет ПВО в виде ЗРК RIM-116.

Но важно несколько иное.

Черноморский флот России войну не переживет

Все мы прекрасно понимаем, что пока идет война этот корабль мы не сможем получить в свое пользование и разместить в одном из наших портов. Ведь в таком случае корабль сразу станет целью №1 для атак со стороны России. Но так или иначе война закончится. Вряд ли российский Черноморский флот выйдет из этой войны без серьезных потерь, если вообще выйдет. Все идет именно ко второму варианту, который можно называть дефлотизацией России в Черном море.

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Уверен, на момент завершения войны Черноморский флот уже не сможет называться таковым и даже не флотилией, поскольку его не будет совсем. В свою очередь, Украина будет иметь готовый и боеспособный флот.

Ведь, если кто-то забыл, то не только два корвета типа Ada строятся в Турции для нас. В Великобритании нас уже ждут два минных охотника типа Sandown. Также не забываем о проекте быстроходных катеров P50U, носителей ПКР "Нептун". В США нас ждут патрульные катера "Айленд" и Mark IV. Вырисовывается неплохой такой стартовый набор.

Кроме этого, я не исключаю, что после освобождения полуострова Крым нас там ждут и морские трофеи.

А потому, с мыслями о победе и будущем ВМСУ, – да, корветы типа Ada нам нужны. Не сегодня – завтра, но надо.