Чому Україні потрібні корвети
Так само як і минулого року почали виникати питання про те, а навіщо Україні взагалі будувати корвети в Туреччині та ще й два?
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Як-не-як, а суть питання – 500 мільйонів євро, які хіба не можна було витратити на щось потрібне українській армії прямо тут і зараз, а не на корвети, які швидше, ніж після закінчення війни ми безпечно використати в Чорному морі не зможемо?
Ні. Не можна.
Річ у тому, що більшість критиків забули про те, що перший корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" був закладений не вчора або тиждень тому, а у вересні 2021 року, згідно з контрактом на будівництво в Туреччині двох кораблів. А нещодавня закладка другого корвету проходила з уже готовою частиною корпусу, такими є традиції в Туреччині. Це я все до чого?
Це я все до того, що гроші за контрактом сплачені. До того ж перші перерахування почалися ще до початку повномасштабного вторгнення.
А тепер, до питання, чи потрібні взагалі кораблі такого класу?
Дискусії про форму та склад Військово-морських сил Збройних Сил України велися ще задовго до повномасштабної війни, особливо активно – у період гібридної війни з 2014 року. Розглядалися різні концепції ВМСУ, так званий "москітний флот" і "вовча зграя", але в цілому, ніхто не заперечував необхідність будівництва кораблів водотоннажністю до і більш як 1 тисяча тонн, але не однотипні або більші ніж класу фрегат.
Але важливо дещо інше.
Чорноморський флот Росії війну не переживе
Усі ми чудово розуміємо, що доки триває війна цей корабель ми не зможемо отримати у своє користування та розмістити в одному з наших портів. Адже в такому разі корабель відразу стане метою №1 для атак з боку Росії. Але так чи інакше війна закінчиться. Навряд чи російський Чорноморський флот вийде з цієї війни без серйозних втрат, якщо взагалі вийде. Все йде саме до другого варіанту, який можна називати дефлотизацією Росії в Чорному морі.
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Впевнений, на момент завершення війни Чорноморський флот уже не зможе називатися таким і навіть не флотилією, оскільки його не буде зовсім. Своєю чергою, Україна матиме готовий і боєздатний флот.
Адже, якщо хтось забув, то не тільки два корвети типу Ada будуються в Туреччині для нас. У Великій Британії нас вже чекають два мінні мисливці типу Sandown. Також не забуваємо про проєкт швидкохідних катерів P50U, носіїв ПКР "Нептун". У США на нас чекають патрульні катери "Айленд" та Mark IV. Вимальовується непоганий такий стартовий набір.
Крім цього, я не виключаю, що після звільнення півострова Крим нас там чекають і морські трофеї.
А тому, з думками про перемогу та майбутнє ВМСУ, – так, корвети типу Ada нам потрібні. Не сьогодні – завтра, але треба.