13:40
18 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
22°C 11°C
  • суббота
    22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Нынешние притеснения крымских татар стоит относить к гибридной войне, – журналистка

50 Читати новину українською

То, что происходило в 1944 году с выселением крымских татар, правильно называют депортацией, а то, что происходит сейчас в оккупированном Крыму, стоит называть именно гибридной депортацией.

Такое мнение высказала корреспондентка в прямом эфире 24 Канала.

Читайте также: Депортация имела катастрофические последствия для крымских татар, – Гройсман

Одним из основных мероприятий в день годовщины депортации крымских татар, 18 мая, будет традиционное возложение цветов к памятникам в Симферополь.

Это не спланированная акция, потому что никто никого не заставляет выходить для того, чтобы возложить цветы или вспоминать о страшных событиях трагедии, которая произошла в 1944 году. Впрочем, люди все равно каждый год выходят это делать,
– прокомментировала журналистка.

Что касается украинских пленных в Крыму, то стоит отметить, что людей не впервые задерживают в Крыму, и все же люди продолжают собираться и обсуждать проблемы, которые их волнуют, поэтому такие задержания их не испугают.

Что касается притеснений крымских татар в 1944 году, то правильно называть это депортацией, а то, что происходит сейчас, я называю гибридной войной. Это тот момент, когда российская власть уже не может посадить их в вагоны и вывезти, как раньше, но они продолжают запугивать и угрожать татарам,
– ответила корреспондентка.

По словам корреспондентки, есть информация, что около 10 % коренного народа Крыма с 2014 года были вынуждены покинуть свою территорию на оккупированном Крыму.

Напомним, в 1944 советская власть назвала крымских татар предателями и принудительно выселила из своих домов около двухсот тысяч человек. Именно поэтому 18 мая проводят годовщину депортации крымских татар.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма История
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
сегодня, 13:03 74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
Настя Сукач 512
Письмо Путину и взятие на поруки: как Савченко оставили за решеткой
сегодня, 12:00 Письмо Путину и взятие на поруки: как Савченко оставили за решеткой
Наталія Лебідь 349
Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
сегодня, 08:00 Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
День музеев: топ-10 музеев Украины, которые вас точно поразят
сегодня, 10:03 День музеев: топ-10 музеев Украины, которые вас точно поразят
Анастасія Ковач-Петрушенко 346
Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
сегодня, 09:30 Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
Євгенія Мазур
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук