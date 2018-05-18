Нынешние притеснения крымских татар стоит относить к гибридной войне, – журналистка

То, что происходило в 1944 году с выселением крымских татар, правильно называют депортацией, а то, что происходит сейчас в оккупированном Крыму, стоит называть именно гибридной депортацией.

Такое мнение высказала корреспондентка в прямом эфире 24 Канала.

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Одним из основных мероприятий в день годовщины депортации крымских татар, 18 мая, будет традиционное возложение цветов к памятникам в Симферополь.

Это не спланированная акция, потому что никто никого не заставляет выходить для того, чтобы возложить цветы или вспоминать о страшных событиях трагедии, которая произошла в 1944 году. Впрочем, люди все равно каждый год выходят это делать,

– прокомментировала журналистка.

Что касается украинских пленных в Крыму, то стоит отметить, что людей не впервые задерживают в Крыму, и все же люди продолжают собираться и обсуждать проблемы, которые их волнуют, поэтому такие задержания их не испугают.

Что касается притеснений крымских татар в 1944 году, то правильно называть это депортацией, а то, что происходит сейчас, я называю гибридной войной. Это тот момент, когда российская власть уже не может посадить их в вагоны и вывезти, как раньше, но они продолжают запугивать и угрожать татарам,

– ответила корреспондентка.

По словам корреспондентки, есть информация, что около 10 % коренного народа Крыма с 2014 года были вынуждены покинуть свою территорию на оккупированном Крыму.

Напомним, в 1944 советская власть назвала крымских татар предателями и принудительно выселила из своих домов около двухсот тысяч человек. Именно поэтому 18 мая проводят годовщину депортации крымских татар.