Теперішні утиски кримських татар варто відносити до гібридної війни, – журналістка

Те, що відбувалося в 1944 році з виселенням кримських татар правильно називають депортацією, а те, що відбувається зараз в окупованому Криму варто називати саме гібридною депортацією.

Таку думку висловила кореспондентка у прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар, – Гройсман

Одним із основних заходів до дня роковин депортації кримських татар цього дня, 18 травня, буде традиційне покладання квітів до пам’ятників в Сімферополь.

Це не спланована акція, тому що ніхто нікого не змушує виходити для того, щоб покласти квіти чи пригадувати про страшні події трагедії, що сталася 1944 року. Втім, люди все одно кожного року виходять це робити,

– прокоментувала журналістка.

Щодо українських полонених у Криму, то варто зазначити, що людей не вперше затримують в Криму, та все ж люди продовжують збиратися і обговорювати проблеми, які їх хвилюють, тому такі затримання їх не злякають.

Що стосується утисків кримських татар в 1944 році, то правильно називати це депортацією, а те, що відбувається наразі, я називаю гібридною війною. Це той момент, коли російська влада вже не може посадити їх у вагони і вивезти, як раніше, але вони продовжують залякувати і погрожувати татарам,

– відповіла кореспондентка.

За словами кореспондентки, є інформація, що близько 10 % корінного народу Криму з 2014 року були змушені покинути свою територію на окупованому Криму.

Нагадаємо, у 1944 радянська влада назвала кримських татар зрадниками та примусово виселила зі своїх домівок близько двохсот тисяч людей. Саме тому 18 травня проводять річницю депортації кримських татар.