Нынешняя Россия – ж*па Путина, с этим опасно спорить

18 мая во время концерта в Уфе солист ДДТ Юрий Шевчук со сцены заявил, что "родина - это не жопа президента, и не нужно ее все время целовать". После этого к нему за кулисы пришли силовики и составили протокол.

"А по радио врут о войне" (с)

Они хотели даже задержать рок-звезду, но ограничились тем, что Шевчук подписал их протокол, после чего мусора уехали на своих бронемобилях.

Детально Шевчук из ДДТ сделал смелое заявление: "Родина – это не ж*па президента, которую нужно целовать"

Я уже хотел было посочувствовать Юрию Юлиановичу и отметить его храбрость, но послушав его речь полностью, передумал.

Юра-музыкант

Мерзость ситуации заключается в том, что, осудив путинскую войну против Украины, Шевчук походя вспомнил, что видел ужасы чеченской войны.

Напомню, что русня закопала в Чеченских войнах 300 тысяч живых людей. 42 тысячи детей умертвила. А Шевчук во время первой чеченской пел солдатам-убийцам.

Фактически во время страшной бойни Юра-музыкант выполнял ту же роль, что сегодня играет Чичерина на Донбассе. Она там тоже поёт.

И чем же они друг от друга отличаются? Да ничем. Просто две стороны одной медали, как две башки имперской курицы, где каждая кудахчет о своем.

А Прокуратура уже возбудилась на высказывание Юры-музыканта. Потому что нынешняя родина – это жопа Путина. И с этим не поспоришь.

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