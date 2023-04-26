Что нужно знать о контрнаступлении

В таком случае Киев может оказаться под давлением, чтобы начать серьезные переговоры с целью прекращения или заморозки конфликта.

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The New Yourk Times подчеркивает, что союзники по НАТО уже предоставили Украине большое количество вооружения для последующего контрнаступления. Они надеются, что это поможет Украине освободить большую часть оккупированных Россией территорий.

Каких-либо деталей вероятного контрнаступления издание не приводит. Однако оно подчеркивает, что даже американские официальные лица не знают о деталях украинских военных планов. Только создается предположение, что контрнаступление может начаться на Юге Украины и вдоль побережья Азовского моря недалеко от Крыма.

Для того чтобы контрнаступление было успешным, считают, что следует прорвать российскую оборону, создать серьезные проблемы для вооруженных сил России. Однако в официальных кругах США выражают сомнения, что контрнаступление приведет к кардинальному изменению событий в пользу Украины.

Интересен тот факт, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уже отреагировала на американский сценарий. Она подчеркивает, что подобные сценарии могут стать сюжетом приключенческого фильма. Украинцы свой сценарий напишут сами. Я думаю, что это самое главное, что нужно знать о контрнаступлении.

Западные страны никак не могут понять

В этой истории меня беспокоит кое-что другое – сама формулировка вопроса. Мол, если контрнаступление будет удачным или неудачным, то оно может привести к интенсивному давлению на Украину с целью начала переговоров об окончании и заморозке конфликта. Похоже, что если контрнаступление будет удачным, то переговоры Украина сможет вести с более выгодных для себя позиций, а если будет неудачным, то с менее выгодных позиций для нашего государства.

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Однако я считаю, что никакие переговоры не состоятся в любом случае. Это та огромная проблема, которую не понимает большинство западных политиков. Россия не согласится на переговоры с Украиной и тогда, если нам не удастся освободить большую часть территорий, и тогда, если ВСУ смогут выйти на границы 1991 года. В этом случае война просто переместится на эти границы.

Конечно, россиянам будет гораздо труднее атаковать Украину с точки зрения танковых или пехотных сил, однако Россия все равно не будет договариваться с Украиной. В Кремле считают, что Украина – просто мятежная российская провинция, которая рано или поздно должна быть присоединена к так называемой "исторической России".

Мне кажется, что у западных политиков нет реального плана реагирования в ситуации, когда окажется, что Кремль не готов к переговорам для прекращения конфликта, а наоборот настроен на затяжной конфликт, надеясь, что через годы Запад согласится на российские условия. Тогда, мол, можно будет осуществить интеграцию Украины в состав России.

Важнейший сценарий

Мы уже даже знаем год, когда Россия планирует расшириться до границ СССР – 2030 год. Он фигурирует во всех российских планах. При всей шизофреничности планов Владимира Путина интересно то, что западный политикум никак не может понять, что война между Россией и Украиной не закончится за столом переговоров. Если Украина не получит гарантий безопасности от Запада, нужно настраиваться на многолетнюю войну на истощение ресурсов каждой из сторон.

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Если цивилизованный мир не осознает всю опасность такого развития ситуации, мы можем пережить немало наступлений и контрнаступлений. Однако вряд ли увидим в перспективе то, чего все желаем – окончание войны.

Сейчас гораздо важнее любых сценариев контрнаступления сценарий того, как Запад собирается защитить Украину от готовности России к многолетней войне. Это все, что нужно знать о сценариях, публикуемых западными изданиями.