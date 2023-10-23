В НАПК отметили, что материалы дел переданы в соответствующие органы. В частности, в июле работники ДБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение более чем на 188 миллионов гривен и умышленное уклонение от несения службы.

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Лидеры незаконного обогащения – в Одесском областном ТЦК

О бывшем одесском военкоме Борисова вся страна заговорила после журналистского расследования, которое обнаружило, что его мать в прошлом году стала владелицей виллы в Испании стоимостью 3,7 миллиона евро. НАПК же обнаружило в собственности его жены, матери и тещи еще и ценный автопарк.

В поле зрения НАПК попал и его подчиненный – заместитель начальника ТЦК – начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК Денис Галушко.

Мониторинг образа жизни военкома выявил признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении более чем на 14 миллионов гривен. Его близкие лица – жена, мать, теща и сын – стали владельцами дорогостоящего автопарка и недвижимости, не имея на это доходов из законных источников,

– сообщили в НАПК.

Кроме того, в октябре НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении начальника Малиновского районного ТЦК Одессы. Вячеслава Кушнерова на сумму около 47 миллионов гривен. В собственности его супруги, матери, тещи и сына была обнаружена недвижимость и автопарк.

Часто к схемам привлекались родные

В то же время НАПК выявило признаки незаконного обогащения почти на 8,5 миллионов гривен у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикколо. Не обошлось без круга "близких лиц" – отца и жены, которые приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли. Дело было передано в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

НАПК установило и разницу более чем на 1,8 миллиона гривен между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи заместителя начальника Полтавского областного ТЦК. По такой же схеме нарушения обнаружены и при мониторинге начальника Самборского районного ТЦК Львовской области – его обогащение достигло 4,4 миллиона гривен.

Важно ! В целом, во время мониторинга образа жизни руководителей ТЦК обнаружили необоснованные активы и признаки незаконного обогащения на 255 миллионов 629 тысяч гривен.

В ведомстве пояснили, что одной из наиболее распространенных коррупционных практик, собственно и создающей условия для незаконного обогащения военкомов, является получение ими неправомерной выгоды за предоставление военнообязанным возможности избежать мобилизации из-за признания лица непригодным к службе решением ВЛК.