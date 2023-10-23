У НАЗК зазначили, що матеріали справ передано до відповідних органів. Зокрема, у липні працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 мільйонів гривень та умисне ухилення від несення служби.

Дивіться також Незаконно збагатився на 47 мільйонів: у НАЗК зробили заяву про військкома Кушнерова з Одещини

Лідери незаконного збагачення – в Одеському обласному ТЦК

Про колишнього одеського воєнкома Борисова уся країна заговорила після журналістського розслідування, яке виявило, що його мати минулого року стала власницею вілли в Іспанії вартістю 3,7 мільйона євро. НАЗК ж виявило у власності його дружини, матері та тещі ще й коштовний автопарк.

У поле зору НАЗК потрапив і його підлеглий – заступник начальника ТЦК – начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Денис Галушко.

Моніторинг способу життя воєнкома виявив ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 мільйонів гривень. Його близькі особи – дружина, мати, теща і син – стали власниками дороговартісного автопарку та нерухомості, не маючи на це доходів із законних джерел,

– повідомили в НАЗК.

Крім того, у жовтні НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси В'ячеслава Кушнерова на суму майже 47 мільйонів гривень. У власності його дружини, матері, тещі та сина була виявлена нерухомість та автопарк.

Часто до схем залучались рідні

Водночас НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 мільйонів гривень у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Не обійшлося без кола "близьких осіб" – батька та дружини, які набули рухоме та нерухоме майно за кошти, законність походження яких довести не змогли. Справу передали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

НАЗК встановило і різницю на понад 1,8 мільйона гривень між вартістю набутого майна та законними доходами родини заступника начальника Полтавського обласного ТЦК. За такою ж схемою порушення виявлені і при моніторингу начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області – його збагачення сягнуло 4,4 мільйона гривень.

Важливо! Загалом під час моніторингу способу життя керівників ТЦК виявили необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на 255 мільйонів 629 тисяч гривень.

У відомстві пояснили, що однією з найпоширеніших корупційних практик, яка власне і створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов'язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК.