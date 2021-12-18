На эти и не только вопросы Смит отвечает в своих мемуарах "Will". Вместе с Марком Менсоном, автором бестселлера "Тонкое искусство пофигизма", актер путешествует во времени, вспоминая детство, взросление, мгновения счастья и невзгод.
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Исповедь звезды состоит из 21 главы, каждая из которых включает в себя воспоминания о каком-либо из периодов жизни Смита. В прологе он стесняется детских страхов и в некоторых моментах даже вызывает отвращение. В эпилоге же актер, несмотря на страх, вспоминает, как в 50-й день рождения он прыгнул прямиком в "грандиозную бездну" – самый центр Гранд-Каньона.
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На протяжении всех глав можно увидеть, как из робкого парня Смит превращается во взрослого и уверенного в себе мужчину. Однако даже сейчас он до сих пор чувствует вину перед мамой за то, что не смог защитить ее от "отцовской ярости".
Все чего я с тех пор достиг – награды и знаки отличия, свет прожекторов и слава, все мои киноленты и роли, – отчасти было попыткой извиниться перед мамой за то, что в тот день я ничего не сделал. За то, что не защитил ее – подчеркивает кинозвезда.
В книге "Will" рассказ актера иллюстрируют цветные и черно-белые фото / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Однако Уилл отмечает, что страх сделал его "чрезвычайно чувствительным к каждой мелочи" и помог глубже испытывать эмоции окружающей среды – гнев людей, их радость и уныние.
Благодаря такому умению ему теперь проще понимать собственных киногероев, их намерения и желания. По мнению Смита, именно приобретенная эмпатия помогла ему взойти на кинематографический небосвод.
Страхи порождают желание, а желание побуждают к действиям, и именно на основе таких действий и реакций на них и рождаются яркие кинематографические персонажи, – объясняет он.
Смит мотивирует читателей не бояться мечтать и меняться, а также быть открытыми к культурному разнообразию, всему новому.
Какова будет ваша цель – сдать экзамен и поступить в колледж, стать одним из самых успешных в мире рэперов или исполнять роли в голливудских блокбастерах, – в любом случае эту грандиозную, казалось бы, недостижимую цель можно разбить на маленькие посильные шаги – крошечные "кирпичики", из которых и состоит гигантская стена, – уверяет Уилл Смит.
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30 ноября Издание The New York Times опубликовало 10 лучших художественных и научных книг, вышедших в свет в 2021 году. В них, в частности, авторы затрагивают темы борьбы с бедностью, наркотической зависимостью, расовой дискриминацией.
10 лучших книг 2021 года по версии The New York Times
- "Какими красивыми мы были", Имболо Мбу;
- "Близость", Кэти Китамура;
- "Любовные песни W.E.B. Du Bois", Оноре Фанон Джефферс;
- "Никто не говорит об этом", Патрисия Локвуд;
- "Когда мы перестаем понимать мир", Бенджамин Лабатут;
- "Копенгагенская трилогия: Детство; Молодость; Зависимость", Туве Дитлевсен;
- "Как передается слово: расплата с историей рабства в Америке", Клинт Смит;
- "Невидимый ребенок: бедность, выживание и надежда в американском городе", Дасани Коутс;
- "На десятое июня", Аннетт Гордон-Рид;
- "Красная комета: короткая жизнь и яркое искусство Сильвии Плат", Хизер Плат.