На эти и не только вопросы Смит отвечает в своих мемуарах "Will". Вместе с Марком Менсоном, автором бестселлера "Тонкое искусство пофигизма", актер путешествует во времени, вспоминая детство, взросление, мгновения счастья и невзгод.

Обратите внимание: в начале месяца издательство BookChef издало ограниченный пресс-тираж книги "Will". А уже с 27 декабря 2021 приобрести автобиографию Уилла Смита все желающие смогут в книжном магазине и онлайн-магазинах Украины. Сейчас ее можно заказать на сайте издательства.

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Исповедь звезды состоит из 21 главы, каждая из которых включает в себя воспоминания о каком-либо из периодов жизни Смита. В прологе он стесняется детских страхов и в некоторых моментах даже вызывает отвращение. В эпилоге же актер, несмотря на страх, вспоминает, как в 50-й день рождения он прыгнул прямиком в "грандиозную бездну" – самый центр Гранд-Каньона.

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На протяжении всех глав можно увидеть, как из робкого парня Смит превращается во взрослого и уверенного в себе мужчину. Однако даже сейчас он до сих пор чувствует вину перед мамой за то, что не смог защитить ее от "отцовской ярости".

Все чего я с тех пор достиг – награды и знаки отличия, свет прожекторов и слава, все мои киноленты и роли, – отчасти было попыткой извиниться перед мамой за то, что в тот день я ничего не сделал. За то, что не защитил ее – подчеркивает кинозвезда.

Интересно знать: с английского "Will" переводится как "воля". Смит считает, что дав такое имя, его отец одновременно предоставил ему огромное преимущество, определившее жизнь актера. "Это была способность подниматься с колен после падения. Он дал мне волю", – говорит он.

В книге "Will" рассказ актера иллюстрируют цветные и черно-белые фото / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Однако Уилл отмечает, что страх сделал его "чрезвычайно чувствительным к каждой мелочи" и помог глубже испытывать эмоции окружающей среды – гнев людей, их радость и уныние.

Благодаря такому умению ему теперь проще понимать собственных киногероев, их намерения и желания. По мнению Смита, именно приобретенная эмпатия помогла ему взойти на кинематографический небосвод.

Страхи порождают желание, а желание побуждают к действиям, и именно на основе таких действий и реакций на них и рождаются яркие кинематографические персонажи, – объясняет он.

Смит мотивирует читателей не бояться мечтать и меняться, а также быть открытыми к культурному разнообразию, всему новому.

Какова будет ваша цель – сдать экзамен и поступить в колледж, стать одним из самых успешных в мире рэперов или исполнять роли в голливудских блокбастерах, – в любом случае эту грандиозную, казалось бы, недостижимую цель можно разбить на маленькие посильные шаги – крошечные "кирпичики", из которых и состоит гигантская стена, – уверяет Уилл Смит.

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