На ці та не тільки питання Сміт відповідає у власних мемуарах "Will". Разом з Марком Менсоном, автором бестселера "Витончене мистецтво забивати на все", актор подорожує у часі, згадуючи дитинство, дорослішання, миті щастя та негараздів.

Зверніть увагу: на початку місяця видавництво BookChef видало обмежений престираж книжки "Will". А вже з 27 грудня 2021 року придбати автобіографію Вілла Сміта всі охочі зможуть в книгарнях та онлайн-магазинах України. Наразі її можна передзамовити на сайті видавництва.

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Сповідь зірки складається з 21 розділу, кожен з яких містить у собі спогади про якийсь з періодів життя Сміта. У пролозі він соромиться дитячих страхів та в деяких моментах навіть викликає огиду. В епілозі ж актор попри страх згадує, як у 50-й день народження він стрибнув прямісінько в "грандіозну прірву" – самий центр Гранд-Каньйону.

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Протягом всіх розділів можна побачити, як з боязкого хлопця Сміт перетворюється на дорослого та впевненого у собі чоловіка. Проте навіть зараз він й досі відчуває провину перед мамою за те, що не зміг захистити її від "батькової люті".

Усе чого я відтоді досягнув – нагороди та відзнаки, світло прожекторів і слава, усі мої кінострічки та ролі, – частково було спробою вибачитися перед мамою за те, що того дня я нічого не вдіяв. За те, що не захистив її – підкреслює кінозірка.

Цікаво знати: з англійської "Will" перекладається як "воля". Сміт вважає, що давши таке ім’я, його батько водночас надав йому величезну перевагу, яка й визначила життя актора. "Це була здатність підводитися з колін після падіння. Він дав мені волю", – говорить він.

У книжці "Will" розповідь актора ілюструють кольорові та чорно-білі світлини / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Однак Вілл наголошує, що страх зробив його "надзвичайно чутливим до кожної дрібниці" та допоміг глибше відчувати емоції довкілля – гнів людей, їхню радість і смуток.

Завдяки такому вмінню йому тепер простіше розуміти власних кіногероїв, їхні наміри та бажання. На думку Сміта, саме набута емпатія допомогла йому зійти на кінематографічний небосхил.

Страхи породжують бажання, а бажання спонукають до дій, і саме на основі таких дій і реакцій на них і народжуються найяскравіші кінематографічні персонажі, – пояснює він.

Сміт мотивує читачів не боятися мріяти та змінюватися, а також бути відкритими до культурного різноманіття, всього нового.

Хоч якою буде ваша мета – скласти іспит і вступити до коледжу, стати одним із найуспішніших у світі реперів або виконувати ролі у голлівудських блокбастерах, – у будь-якому з випадків цю грандіозну, здавалося б, недосяжну мету можна розбити на маленькі посильні кроки – крихітні “цеглинки”, з яких і складається гігантська стіна, – запевняє Вілл Сміт.

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