Об этом рассказали на сайте Офиса Президента. Руководители Вооруженных Сил и командующие войсками оперативных направлений обсудили ситуацию на поле боя.

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"Отдельное внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами", – отметили в ОП.

Другие темы заседания

Разведка доложила президенту и военным о ближайших планах россиян. Кроме этого, на заседании обсудили кадровые вопросы, касающиеся должностей глав областных военных администраций в ряде регионов.

В заседании приняли участие:

руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный;

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Также были командующие родами войск и оперативными направлениями. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов", – добавили в ОП.

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